Watchmen: un easter egg nel teaser poster ha anticipato il finale delle serie!

La serie tv Watchmen è ufficialmente arrivata al finale della sua prima (forse unica) stagione, ma nel teaser poster rilasciato ancor prima delle release era già nascosto un easter egg che dava indizi su come sarebbe andata a finire. Invitiamo i lettori che non hanno ancora visto l'episodio finale di Watchmen a non proseguire la lettura di questa news per evitare spoiler .

L'episodio finale, intitolato See How They Fly, ha svelato che Cal Abar (Yahya Abdul-Mateen II) era in realtà Doctor Manhattan, mentre Lady Trieu (Hong Chau) lavorava per catturare Cal e prendere i suoi poteri. Dr Manhattan muore e Lady Trieu viene poi uccisa da Ozymandias (Jeremy Irons). Ma dopo essere stato "risvegliato" da Angela all'inizio dell'episodio, Cal rivela che ha lasciato un dono da ritrovare dopo la sua morte: ha imbevuto un uovo di alcuni dei suoi poteri che viene mangiato proprio da Angela, che si prepara a camminare sull'acqua.

Questo finale, se si guarda con attenzione il teaser poster diffuso prima della messa in onda della serie tv, era già stato annunciato in quanto nel character di Angela la vediamo di fronte a un orologio avvolta da una tonalità blu scuro, proprio come il Doctor Manhattan. Lo stesso Damon Lindelof ha affermato durante un'intervista con The Hollywood Reporter che tutto questo era stato prestabilito:

Watchmen: un teaser poster della serie tv

Watchmen: il significato del finale

"Non sono io a dire cosa succede quando il suo piede colpisce l'acqua. Vi sono certamente due possibili esiti. Ma se guardate di nuovo l'intera stagione, o se guardate il poster di Watchmen presente già quindici settimane fa, la nostra intenzione è chiara."

Qui potete leggere la recensione del finale di Watchmen, in attesa di scoprire se la serie avrà una seconda stagione.