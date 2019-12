Watchmen: Damon Lindelof spiega l'assenza di Nite Owl nella serie tv

Nonostante le lodi a Watchmen, la serie tv brilla per l'assenza di Nite Owl, uno dei personaggi più amati dei fumetti, lo showrunner Damon Lindelof ha spiegato le ragioni di tale scelta in una recente intervista a Collider.

Una scena del secondo episodio di Watchmen

Damon Lindelof ha spiegato le ragioni della scelta, criticata da molti fan, di escludere Nite Owl dallo show il cui destino è incerto visto che non sappiamo se avrà una seconda stagione: "Una delle cose che cerchiamo costantemente di risolvere è il rapporto tra vecchio e nuovo. Sentivo che Laurie doveva essere nello show, e sentivo che Manhattan doveva essere nello show. Sentivo anche che Veidt aveva bisogno di essere nello show. E sapevamo che i personaggi principali dovevano essere Hooded Justice e sua nipote. Sembrava che, se avessimo aggiunto Dan nel mix, la serie fosse troppo sbilanciata verso il passato, ma abbiamo discusso su varie versioni del personaggio."

Quindi, poiché molti altri personaggi dovevano essere per forza di cose nella sceneggiatura, Nite Owl è stato messo da parte per non insistere troppo sull'effetto nostalgia nei confronti della storia a fumetti, come potete leggere nella nostra recensione del finale di Watchmen.

Il personaggio di Dan Dreiberg è stato inizialmente riportato in vita nel 2009 Watchmen, dove è interpretato da Patrick Wilson. La decisione di non includerlo nella serie non è stata facile. Damon Lindelof ha parlato del suo team creativo, che ha trascorso oltre 40 ore sull'argomento Nite Owl di Dan Dreiberg prima di decidere, infine, di eliminarlo dalla storia.