Warner Bros. Discovery: clamoroso, lo studio ha perso 11 miliardi di dollari nel 2024

Da molti punti di vista, Warner Bros. Discovery ha avuto un pessimo 2024. Il fatturato è sceso del 4,8% a 39,3 miliardi di dollari. La società ha registrato un'impressionante perdita netta di 11,5 miliardi di dollari, soprattutto a causa di un onere di svalutazione di 9,1 miliardi di dollari che rifletteva la minore valutazione delle sue reti televisive lineari. Le azioni della WBD sono scese del 7% circa nel corso dell'anno.

Tuttavia, nonostante questo dato terribilmente negativo, lo studio ha premiato il presidente e amministratore delegato David Zaslav con un aumento della retribuzione del 4,4%, per un compenso totale di 51,9 milioni di dollari l'anno scorso, compreso un bonus in contanti di 23,9 milioni di dollari e 23,1 milioni di dollari in azioni vincolate basate sui risultati.

Secondo Warner, Zaslav è stato ritenuto idoneo a ricevere il 108,6% del suo obiettivo di bonus in contanti per il 2024 e il 200% dell'obiettivo per le sue sovvenzioni in azioni.

Come ha fatto Zaslav a ricevere il bonus nonostante il declino finanziario di Warner Bros. Discovery?

A quanto pare, a chiederselo sono stati gli stessi investitori della società: all'assemblea annuale degli azionisti del 2025, la maggioranza delle azioni si è espressa contro un voto consultivo non vincolante per l'approvazione dei pacchetti retributivi di Zaslav e di altri dirigenti.

Si è trattato di un gesto simbolico, poiché la risoluzione non ha un effetto diretto sulla struttura dei piani di retribuzione della WBD. Dopo il voto, il consiglio di amministrazione della WBD ha dichiarato in un comunicato che il suo comitato per i compensi "non vede l'ora di continuare la sua pratica regolare di impegnarsi in un dialogo costruttivo con i nostri azionisti".

Tra i risultati ottenuti da Zaslav nel 2024, secondo il comitato, c'è il fatto che "ha risolto le trattative di WBD con l'NBA, ottenendo un rapporto a lungo termine più efficiente con la lega, in cui Warner ha mantenuto i preziosi diritti per le partite NBA in diversi mercati internazionali, nonché gli highlights digitali dell'NBA a livello globale per Bleacher Report".