Warhammer 40.000 di Henry Cavill si tinge più horror: Mike Flanagan entra nel team del progetto Amazon

Dopo mesi di silenzio, arrivano importanti novità sull'ambizioso adattamento di Warhammer 40.000 sviluppato da Amazon MGM Studios insieme a Games Workshop. Il progetto, annunciato ormai oltre tre anni fa con Henry Cavill come volto e produttore principale, continua infatti a prendere forma e può ora contare su un nuovo nome di grande prestigio. Mike Flanagan, , regista di The Haunting of Hill House e Midnight Mass, si unisce al progetto e ha già completato le prime linee narrative dell'universo ispirato al celebre gioco da tavolo.

Mike Flanagan svilupperà la storia dell'universo di Warhammer 40.000

L'aggiornamento arriva direttamente dall'ultimo rapporto finanziario pubblicato da Games Workshop, che conferma come lo sviluppo dell'adattamento stia procedendo. Secondo il documento, Flanagan ha già completato le prime linee narrative del progetto e la produzione si prepara ora a entrare nella fase di scrittura delle sceneggiature.

Henry Cavill in una foto

Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul ruolo che ricoprirà né sull'opera specifica a cui sta lavorando.

Games Workshop non ha ancora chiarito quale parte dell'immenso universo di Warhammer 40.000 sarà adattata. Resta quindi sconosciuto se il progetto affidato a Flanagan diventerà un film cinematografico oppure una serie televisiva destinata a Prime Video.

Allo stesso modo non è ancora stato confermato se Henry Cavill interpreterà il protagonista della produzione sviluppata dal regista o se sarà coinvolto in un altro capitolo del futuro universo narrativo.

Nel rapporto finanziario, l'amministratore delegato di Games Workshop, Kevin Rountree, ha confermato che Henry Cavill continua a essere pienamente coinvolto nello sviluppo della saga. Anche Vertigo Entertainment, partner della produzione sin dall'inizio dell'accordo con Amazon, rimane parte integrante del progetto.

La conferma rassicura i fan, che negli ultimi mesi avevano ricevuto pochissimi aggiornamenti sull'adattamento.

Un maestro dell'horror per uno degli universi fantasy più amati

L'arrivo di Mike Flanagan rappresenta un'aggiunta di grande peso per il franchise.

Henry Cavill in una scena

Il regista è noto soprattutto per aver firmato alcune delle produzioni horror più apprezzate degli ultimi anni, tra cui The Haunting of Hill House, Midnight Mass e Doctor Sleep. La sua capacità di combinare atmosfere oscure, introspezione psicologica e grande costruzione narrativa potrebbe rivelarsi particolarmente adatta all'universo cupissimo di Warhammer 40.000.

Quando annunciò la collaborazione con Amazon e Games Workshop nel 2023, Henry Cavill aveva spiegato di essere coinvolto personalmente nella costruzione dell'universo narrativo. "Insieme abbiamo esplorato l'enorme quantità di personaggi e studiato antichi tomi e testi. I nostri sforzi congiunti ci hanno portato a trovare un punto di partenza fantastico per il nostro universo, approvato sia da Amazon sia da Games Workshop. Per il momento, però, quel punto di partenza resterà un segreto."

A distanza di oltre tre anni da quell'annuncio, il progetto continua quindi ad avanzare dietro le quinte. L'ingresso di Mike Flanagan rappresenta il segnale più concreto degli ultimi mesi che l'universo live-action di Warhammer 40.000 sta finalmente entrando in una fase di sviluppo sempre più concreta.