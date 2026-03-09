Mike Flanagan stringe un nuovo accordo con Amazon per lo sviluppo di serie tv

Il filmmaker, che ha da poco concluso la produzione dello show tratto da Carrie - Lo sguardo di Satana, sarà impegnato in nuovi progetti.

Mike Flanagan e Amazon MGM Studios hanno stretto un nuovo accordo della durata di più anni e che prevede lo sviluppo in esclusiva di serie tv.

Il regista, tramite la sua Red Room Pictures, sarà inoltre impegnato come produttore dei progetti che otterranno il via libera da parte dello studio.

I recenti progetti sviluppati dal filmmaker

Nelle ultime settimane Mike Flanagan ha concluso la produzione della serie tratta da Carrie - Lo sguardo di Satana, il popolare romanzo di Stephen King che è già stato adattato più volte per il grande schermo.

Gli episodi dovrebbero arrivare prossimamente proprio nel catalogo di Prime Video.

Mike ha saputo emergere come un esperto del genere horror con titoli come Doctor Sleep, Ouija - L'origine del male, Oculus.

In precedenza il regista e produttore aveva collaborato a lungo con Netflix portando al successo gli show La caduta della casa degli Usher, Midnight Mass, Hill House, The Haunting of Bly Manor e The Midnight Club (di cui potete leggere la nostra recensione).

I prossimi impegni cinematografici di Flanagan

Il filmmaker, attualmente, è impegnato nello sviluppo di una nuova versione del classico horror L'esorcista che sarà prodotta da Blumhouse e Universal Pictures. Flanagan sarà sceneggiatore, regista e produttore del film.

Mike Flanagan, inoltre, scriverà e dirigerà un nuovo progetto basato sull'omonimo racconto di King del 1980 La nebbia, contenuto nella raccolta del 1985 Scheletri. Al momento non si conoscono i dettagli sulla data di uscita o sul cast, ma Deadline conferma che The Mist segnerà una nuova collaborazione con la Warner Bros. Pictures e che il regista produrrà il film horror con la sua Red Room insieme a Tyler Thompson, Gary Barber e Chris Stonce di Spyglass.