Be My Sunshine: anticipazioni 16 agosto: Poyraz cerca Haziran, Melisa dubita di Alper

Domani, domenica 16 agosto, Canale 5 trasmette a partire dalle 15:20 quattro nuovi episodi di Be My Sunshine. La serie turca, con protagonisti Alp Navruz e Ayça Ayşin Turan, si avvia ormai verso la conclusione. La programmazione è infatti entrata nella fase finale e le ultime puntate dovrebbero andare in onda tra l'ultima settimana di agosto e i primi giorni di settembre. Anche gli episodi di oggi saranno caratterizzati da nuovi sviluppi e momenti particolarmente delicati per i protagonisti, con le vicende sull'isola destinate a cambiare ancora una volta.

Be My Sunshine, Poyraz cerca Haziran mentre la polizia dà la caccia a Batu e Idil

Poyraz continua la sua ricerca di Haziran, mentre la polizia, insieme a Latif e Fatih, si mette sulle tracce di Batu e Idil. Nel frattempo, Sinan raggiunge il molo con Haziran e attende l'arrivo della barca che dovrebbe permettergli di lasciare l'isola. La situazione rimane quindi molto tesa, mentre i personaggi si trovano coinvolti in una serie di eventi destinati ad avere conseguenze importanti.

Gli attori Rami Narin (nel ruolo di Alper) e Merve Nur Bengi (nel ruolo di Melisa)

Dopo la morte di Sinan, sull'isola sembra finalmente tornare un clima di serenità. Latif incarica Biricik di organizzare una festa e, almeno in apparenza, tutti sembrano ritrovare un po' di tranquillità. Il drammatico episodio, infatti, sembra aver rafforzato il legame tra gli abitanti dell'isola e aver favorito il riavvicinamento di alcune persone.

Melisa inizia a dubitare dei sentimenti di Alper

Anche il rapporto tra Alper e Melisa attraversa un momento complicato. Nuovi arrivi sull'isola contribuiscono infatti ad alimentare le incertezze della ragazza, che comincia a interrogarsi sempre più sui sentimenti di Alper. Melisa vuole capire se il compagno sia davvero convinto della loro relazione e, soprattutto, se desideri realmente trascorrere il resto della sua vita insieme a lei. I suoi dubbi potrebbero quindi aprire una nuova fase nella loro storia e mettere ulteriormente alla prova il loro rapporto.

Bülent Çolak nel ruolo di Görkem

Gorkem, Burak e Nehir vengono colpiti da un malore

In assenza di Poyraz e Haziran, Gorkem decide di occuparsi della cucina dell'hotel insieme a Burak e Nehir. L'iniziativa, tuttavia, prende presto una piega imprevista. Dopo aver assaggiato un piatto preparato da Gorkem, i tre vengono colpiti da un forte malore. Un episodio che rischia di creare nuovi problemi proprio mentre sull'isola sembrava essere tornata la calma.