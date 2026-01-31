The Life of Chuck: ecco perché questo Stephen King poetico va recuperato in blu-ray

Mago del brivido e re dell'horror, certo, ma chi è appassionato di Stephen King sa che il celebre e prolifico scrittore del Maine non è solo questo. Anzi forse il meglio l'ha dato in storie che parlano semplicemente della magia della vita e della realtà della morte, delle emozioni del quotidiano, dei vari anfratti di cui sono permeate le nostre esistenze, storie che solo a volte solo accompagnate da un leggero velo di paranormale. Da questi romanzi o racconti sono arrivati capolavori cinematografici come Le ali della libertà o Il miglio verde, solo per citare due esempi.

Un primo piano di Tom Hiddleston

Di questa cerchia di racconti poetici fa sicuramente parte The Life of Chuck, pubblicato nella raccolta del 2020 Se scorre il sangue. Ebbene a portarlo sul grande schermo è stato Mike Flanagan, che con i lavori di Stephen King si era già cimentato con Il gioco di Gerald e Doctor Sleep. Purtroppo il film non è andato bene al botteghino e in Italia non è arrivato nemmeno al milione di incassi: un vero peccato perché The Life of Chuck invece è un film bellissimo che riesce a catturare l'essenza del racconto kinghiano. Per questo vi consigliamo caldamente di recuperarlo in homevideo, con l'appena uscito blu-ray targato Eagle Pictures che abbiamo potuto visionare (e in commercio c'è anche la versione 4K).

Non perdetevi questo inno alla vita intriso di poesia e malinconia

Jacob Tremblay interpreta il Chuck adolescente

Ci sono malinconia e leggerezza, poesia e inno alla vita in The Life Of Chuck. Il senso della narrazione, infatti, è racchiuso nella poesia di Walt Whitman e in particolare nei versi "Mi contraddico? Va bene, mi contraddico, sono vasto, contengo moltitudini" presi dall'opera il Canto di me stesso . Nei tre atti che si muovono a ritroso, entriamo nel mondo di un essere umano normale e come tutti a suo modo speciale, interpretato da adulto da un eccellente Tom Hiddleston. Un film che non va perso e di certo non riservato ai soli fan di Stephen King. La leggera pennellata di paranormale è pienamente funzionale al racconto e a suo modo poetica, ci aiuta in qualche modo a vivere meglio. Ecco perché non va sciupata la possibilità offerta dal blu-ray appena uscito.

Il blu-ray e un video quasi magico

Il blu-ray di The Life of Chuck

Anche perché il blu-ray targato Eagle è tecnicamente eccellente e riesce a catturare in modo mirabile le atmosfere del film. A partire da un video quasi magico con una palette di colori che si adatta ai tre atti, da quello apocalittico del primo, all'effervescenza del ballo del secondo e poi alla magia dell'infanzia nel terzo. C'è il nero profondo e un commovente cielo invaso di stelle, ma anche i colori caldi di una giornata assolata e quelli del ballo dell'adolescenza.

Annalise Basso e Tom Hiddlesotn nella fondamentale scena del ballo

Il dettaglio è sempre di altissimo livello in ogni circostanza e permette di apprezzare i volti dei personaggi, i loro abiti e gli ambienti in cui si muovono in tutti i loro particolari. Il tutto con un costante senso di profondità e una fluidità sempre perfetta, che va ammirata soprattutto nella scena del ballo scatenato di Tom Hiddleston e Annalise Basso. Un video insomma che sposa in maniera egregia tutte le tematiche del film.

Audio perfetto tra momenti apocalittici, musica struggente e ballo scatenato

Mark Hamill in una scena di The Life of Chuck

Anche l'audio non delude con le tracce in DTS HD 5.1 italiana e inglese. A parte i dialoghi puliti e precisi e la colonna sonora delicata e struggente, ci sono momenti in cui l'audio può mostrare i muscoli, dal passaggio degli elicotteri al violento spegnersi delle luci nei minacciosi momenti apocalittici del finale del terzo atto (quello iniziale). E poi c'è la famosa scena di ballo del secondo atto, dove le percussioni si fanno sentire e la musica abbraccia lo spettatore da tutti i diffusori con un buon contributo anche dei bassi. Un audio che asseconda la poesia del racconto e anche i suoi risvolti inquietanti con indubbia efficacia.

Gli extra: commento audio del regista, making of e interviste

Chiwetel Ejiofor in una scena del film

A coronare l'ottima edizione un corposo pacchetto di extra, a partire dal commento audio dello sceneggiatore e regista Mike Flanagan. Troviamo poi un Making of di oltre 17 minuti con tanti momenti dietro le quinte sul set durante le riprese e le coreografie di danza, corredati da interventi di Mike Flanagan, del produttore Trevor Macy, della coreografa Mandy Moore e degli attori Tom Hiddleston, Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor e Karen Gillan, che parlano non solo dei temi della storia, ma anche della struttura certamente singolare del film. Troviamo poi alcune interviste: a parlare sono Tom Hiddleston (14'), Chiwetel Ejifor (10') e Mark Hamill (9').