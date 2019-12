WandaVision: la serie introdurrà il nome Scarlet Witch e mostrerà i suoi veri poteri

La serie WandaVision permetterà di approfondire molti aspetti di Wanda Massimoff che ancora non erano del tutto emersi nei vari film Marvel, come ad esempio il fatto che lei sia Scarlet Witch. Kevin Feige lo ha dichiarato, mentre parlava al pubblico del CCXP durante il panel con tutte le novità in arrivo dalla Marvel.

La Casa delle idee è in pieno fermento tra film e serie che vedremo in sala e su Disney +. Come WandaVision che vede protagonisti Scarlet Witch e Visione interpretati da Elizabeth Olsen e Paul Bettany. "Abbiamo l'opportunità di raccontare la loro storia e mostrare cosa possono fare sia Wanda che Visione, ma soprattutto possiamo rivelare un nome che non credo abbiamo ancora nominato nel MCU, ma che sarà importante nello show, ossia il fatto che Wanda è Scarlet Witch. E questo cosa significa? Che lo mostreremo nello show in modi che sono totalmente divertenti e a volte spaventosi e che avranno ripercussioni per tutto il futuro della Fase 4 del MCU". Queste le parole di Kevin Feige nello spiegare il progetto di questa serie, le cui riprese sono ormai praticamente imminenti e di cui sono è stata mostrata anche la prima immagine di WandaVision che raffigura i due protagonisti nella classica posa di coppia felice degli anni Cinquanta.

Feige ha anche rimarcato come WandaVision sarà una pedina importante nella costruzione del multiverso che segnerà la nuova evoluzione del MCU di cui farà parte anche Doctor Strange in the Multiverse of Madness: "Sconvolgerà tutto in modo che avrà ripercussioni su WandaVision e un'altra serie Disney+, ma anche sui film che lo seguiranno". L'ipotesi è che l'altra serie sia Loki con Tom Hiddleston.