WandaVision: la scena mid-credits dell’episodio 7

WandaVision: Elizabeth Olsen e Teyonah Parris in una scena del terzo episodio

Il settimo episodio di WandaVision, la serie Marvel disponibile su Disney+, contiene una scena mid-credits durante i titoli di coda. Una consolidata tradizione della Casa delle Idee, che però finora non avevamo avuto modo di vedere sul versante seriale dei Marvel Studios. Si ipotizzava che, per ragioni narrative, fosse logico e necessario aspettare il finale della miniserie su Wanda Maximoff e Visione, ma a sorpresa è arrivato un mid-credits già nel terzultimo episodio. Attenzione, seguono spoiler !

WandaVision: Kathryn Hahn in una scena

Chi segue WandaVision dall'inizio avrà sospettato che non tutto fosse come sembrava con la vicina di casa Agnes (Kathryn Hahn), e difatti la fine del settimo episodio svela che lei in realtà è la strega Agatha Harkness sotto mentite spoglie, nonché l'artefice di tutto ciò che sta accadendo a Westview. Dopo aver catturato Wanda, Agatha ci delizia con un'apposita sigla che chiarisce tutto, e l'episodio è finito. O almeno così credevamo, perché dopo la prima parte dei titoli di coda arriva la sequenza aggiuntiva, dove Monica Rambeau arriva a casa di Agatha per indagare e viene sorpresa da "Pietro" (Evan Peters), il quale è al servizio della strega. Si attendono quindi risvolti interessanti nel prossimo episodio, dato che va ancora chiarito se colui che si spaccia per il gemello di Wanda è davvero Pietro, estrapolato da un'altra dimensione (dato che nel Marvel Cinematic Universe le resurrezioni non sono possibili), o un semplice cittadino trasformato da Agatha (come sembra suggerire una sequenza). E poi c'è l'incognita di Visione, ora al corrente di tutto ciò che è accaduto, incluse le esperienze da Avenger di cui non serbava più alcun ricordo.

WandaVision, la recensione del settimo episodio: giù nell'abisso

Mancano due episodi alla conclusione della miniserie, mentre la settimana successiva, il 12 marzo, sarà disponibile uno speciale sulla realizzazione dello show. Il 19 marzo toccherà invece al debutto di The Falcon and the Winter Soldier, la seconda miniserie realizzata dalla Marvel per Disney+.