WandaVision: Paul Bettany ammette di aver ingannato i fan parlando di un cameo a sorpresa

WandaVision sta giungendo al termine e Paul Bettany ha dovuto ammettere di avere ingannato i suoi fan quando ha annunciato che ci sarebbe stato un importante cameo che avrebbe sconvolto i fan della Marvel. L'attore britannico, durante il podcast Lights Camera Barstool, aveva anticipato la presenza di alcune scene "piuttosto intense" con al centro Visione e un altro personaggio.

Paul Bettany, nell'intervista, aveva sottolineato parlando di WandaVision: "Sono state rivelate così tante cose, ma c'è qualcosa che sorprenderà realmente tutti quando accadrà. Lavoro con questo attore con cui ho sempre voluto recitare e ci sono delle scene esplosive tra di noi, sono grandiose e penso che le persone saranno davvero eccitate. Ho sempre voluto lavorare con questa persona e le scene sono piuttosto intense".

Nell'ottava puntata della serie Marvel, proprio nei minuti finali, si scopre l'esistenza di una versione di Visione assemblata da S.W.O.R.D. e i fan hanno quindi pensato che la star stesse facendo riferimento a se stesso. L'ipotesi sembra quindi confermata da un'intervista rilasciata a Good Morning America in cui spiega: "Sapete quando pensate che qualcosa sarà divertente, la dite e poi andate nel panico? Per me è stato esattamente così. I fan hanno iniziato a provare a indovinare di chi si trattasse, ipotizzando persone come Benedict Cumberbartch o Patrick Stewart. Stavo pensando 'Sarebbe una buona idea e resteranno delusi quando scopriranno che si tratta di me'".

La sinossi ufficiale dello show con star Elizabeth Olsen e Paul Bettany anticipa: "La serie Marvel Studios WandaVision è un mix tra la televisione classica e il Marvel Cinematic Universe, nello show Wanda Maximoff e Vision sono due supereroi che vivono un'esistenza idilliaca nella periferia residenziale americana, ma presto cominciano a sospettare che la realtà non sia come appare".

WandaVision è diretta da Matt Shakman e scritta da un team di autori capitanato da Jac Schaeffer. Christophe Beck ha composto la colonna sonora e il tema per alcuni episodi è firmato da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.