WandaVision: una featurette anticipa i contenuti delle prossime puntate

WandaVision sta per proporre gli episodi della seconda metà della stagione e una nuova featurette regala delle sequenze in anteprima e qualche anticipazione , quindi non proseguite con la visione e la lettura se non volete spoiler!

Nel video si assiste a una scena in cui Agnes chiede se è morta perché Visione lo è e Kathryn Hahn ha sottolineato che la storia si svolgerà in modo elettrizzante.

Nella featurette dedicata alla serie WandaVision il protagonista Paul Bettany, mostrato in alcune scene ambientate a Halloween, dichiara che le persone rimarranno davvero soddisfatte quando capiranno cosa è al centro della storia raccontata nella serie. Scarlet Witch, inoltre, viene mostrata mentre lotta per difendere la sua "casa" insieme all'amato Visione.

La sinossi ufficiale dello show con star Elizabeth Olsen e Paul Bettany anticipa: "La serie Marvel Studios WandaVision è un mix tra la televisione classica e il Marvel Cinematic Universe, nello show Wanda Maximoff e Vision sono due supereroi che vivono un'esistenza idilliaca nella periferia residenziale americana, ma presto cominciano a sospettare che la realtà non sia come appare".

WandaVision è diretta da Matt Shakman e scritta da un team di autori capitanato da Jac Schaeffer. Christophe Beck ha composto la colonna sonora e il tema per alcuni episodi è firmato da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.