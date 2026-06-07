Racconto di una notte su Canale 5, anticipazioni del 7 giugno: Canfeza deve riconquistare Mahir

Nella puntata serale del 7 giugno, Racconto di una notte rende chiara una cosa: nonostante il matrimonio, e nonostante i sentimenti, qualcosa si è rotto tra Mahir e Canfeza

Stasera su Canale 5 alle 22:00 torna l'appuntamento con la soap Racconto di una notte, che la domenica moltiplica la sua presenza nel palinsesto della rete ammiraglia: non solo il pomeriggio alle 14:25 ma anche in prima serata.

Come ogni giorno, anche in questa domenica 7 giugno sarà possibile seguire la dizi, oltre che in chiaro, in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli episodi fin qui trasmessi per la visione on demand.

Le anticipazioni complete della puntata serale del 7 giugno

Mahir viene reintegrato nelle forze dell'ordine e riceve una telefonata da Rasit, che gli comunica il suo trasferimento nel dipartimento di Istanbul sotto il proprio comando. Nel frattempo Selim è deciso a passare la notte con Canfeza, che terrorizzata prova inutilmente a chiedere aiuto alla nonna, rimasta chiusa fuori dalla stanza. Quando la situazione sembra precipitare, interviene Mahir che mette Selim fuori combattimento e porta via Canfeza.

I due tentano la fuga, ma vengono raggiunti nuovamente da Selim, che sta per sparare a Mahir prima di essere colpito alle spalle da Kursat. Selim viene trasportato in ospedale in condizioni critiche e sottoposto a un intervento d'urgenza. Alla richiesta di spiegazioni da parte di Rasit, Kursat dichiara di non sapere chi abbia sparato.

Mahir porta Canfeza a Denizli, nel luogo in cui tutto è iniziato: qui la ragazza si trova davanti a un uomo profondamente cambiato rispetto a quello che conosceva. Canfeza accetta le condizioni di Mahir e decide di sposarlo, nella speranza che col tempo possa cambiare il suo atteggiamento nei suoi confronti. Tuttavia, Mahir appare sempre più freddo e distante.

Intanto Sare e Mavis lasciano la casa di Salih e si trasferiscono nella loro nuova abitazione, dove ad attenderle c'è Ezra. Afet e Süreyya rafforzano il loro legame e organizzano insieme la distribuzione di lokma calde davanti alla residenza Yilmaz, evento che turba profondamente Sevde.

Mahir e Canfeza si sposano ufficialmente anche col rito civile. Successivamente, Ferman chiede aiuto a Sevde per far entrare Efsane nella casa degli Yilmaz. I due trascorrono la notte a Denizli, nella casa di Mahir: Canfeza prova a riavvicinarsi, ma viene respinta e Mahir le rinfaccia le delusioni subite. Nel frattempo, alla residenza Yilmaz arriva la notizia della loro presenza a Denizli.

Cos'era successo nella puntata precedente di Racconto di una notte

Mahir è determinato a portare via Canfeza dalla villa di Selim e riesce a introdursi nella proprietà grazie all'aiuto di Salih, che distrae le guardie all'ingresso. Quando però si trova finalmente davanti alla ragazza, riceve una risposta inaspettata: Canfeza gli dice di non volerlo più sposare e sostiene che il matrimonio religioso celebrato tra loro non abbia alcun valore.

Ferito e convinto di essere stato ingannato, Mahir lascia la villa senza sapere che Canfeza è stata costretta a respingerlo. Selim, infatti, la sta minacciando puntando una pistola contro sua nonna, costringendola a sacrificare la propria felicità per proteggerla.

Dopo l'addio a Mahir, Canfeza cade nella disperazione. A sostenerla è il padre Kursat, che cerca di rassicurarla promettendole che farà tutto il possibile per difenderla da Selim.

Nel frattempo, Mahir ottiene la confessione di Orhan sul suo ruolo di informatore dei criminali nell'operazione che gli è costata il posto nelle forze dell'ordine. Rasit teme che Orhan possa aver rivelato anche il suo coinvolgimento, ma per il momento la sua doppia identità resta al sicuro.