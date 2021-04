WandaVision: Elizabeth Olsen rivela il "regalo da strega" ricevuto da Kathryn Hahn

Grazie alla serie WandaVision l'attrice Kathryn Hahn ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe e l'interprete di Agnes/Agatha ha festeggiato le fine delle riprese con un regalo davvero speciale fatto alla sua collega Elizabeth Olsen.

L'interprete di Scarlet Witch ha infatti rivelato qualche dettaglio dell'atmosfera sul set dello show Marvel e del legame con l'interprete della villain in un'intervista rilasciata a Glamour UK.

Elizabeth Olsen, parlando di WandaVision, ha dichiarato: "Kathryn Hahn è stata una persona così deliziosa con cui lavorare! Il suo approccio alla serie era 'Siamo streghe. Non è fantastico? Siamo queste donne potenti che suscitano terrore negli uomini e hanno dovuto ucciderci perché erano così spaventati del nostro potere, della nostra tentazione e di tutto quello che è così misterioso legato all'essere una donna. Le donne sono state usate come armi, quindi avere questa revisione della storia delle streghe è davvero divertente!'".

Durante la festa per la conclusione delle riprese, inoltre, l'interprete della malvagia Agatha Harkness, ha regalato alla protagonista un "regalo da strega" composto da cristalli e pietre magiche. Elizabeth ha dichiarato: "Era questa meravigliosa, strana e piccola scatola di tesori".

Kathryn, commentando il finale della serie WandaVision in cui Agatha viene "condannata" a rimanere Agnes e a vivere a Westview, ha ammesso che spera non si tratti dell'ultima volta che i fan della Marvel vedranno Agatha: "Voglio ritornare in futuro nel MCU. Ora che ho avuto un assaggio di questo mondo lo amo realmente".