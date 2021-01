WandaVision, su Disney+ in streaming da oggi

Disney+ ha reso disponibile in streaming la serie originale WandaVision, che vede nel cast Elizabeth Olsen e Paul Bettany in un prodotto che promette grande intrattenimento per gli appassionati del Marvel Cinematic Universe.

WandaVision: Paul Bettany, Elizabeth Olsen e uno sguardo romantico

WandaVision unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra. La nuova serie è diretta da Matt Shakman mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore. I primi due episodi debutteranno su Disney+ già oggi, mentre per il terzo occorrerà attendere venerdì 22 gennaio. La prima stagione sarà composta da nove puntate che verranno distribuite a cadenza settimanale.

Gli eventi raccontati saranno legati ad Avengers: Endgame, come gli altri show prodotti per la piattaforma, anche se la serie viene descritta come una comedy. Il progetto - che potrete vedere in streaming su Disney+ - è strettamente legato a Doctor Strange in the Multiverse of Madness e potrebbe gettare le basi per l'arrivo degli Young Avengers, di Captain Marvel 2 e della tanto discussa serie tv su Secret Invasion.

WandaVision è solo l'ultima di tante novità in catalogo a gennaio 2021 su Disney Plus, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi inediti.