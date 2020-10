Disney+, ottobre 2020: le novità in catalogo tra film e serie tv

Su Disney+ ottobre 2020 sarà un mese ricco di novità in catalogo: la più attesa è la seconda stagione di The Mandalorian ambientata nell'universo di Guerre stellari Star Wars.

Ottobre 2020 sarà un mese ricco di novità per la piattaforma streaming Disney+, oltre a The Mandalorian 2 in catalogo arrivano la prima stagione della serie Talenti spaziali (The Right Stuff) prodotta da Leonardo DiCaprio. Nella sezione film, oltre all'originale Nuvole, segnaliamo il ciclo dedicato a Massimo Troisi, Roberto Benigni e al trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Per i più piccoli ecco La storia di Olaf, un cortometraggio dedicato alla storia e le origini di Olaf, l'amatissimo pupazzo di neve di Frozen.

Le serie TV su Disney+

Violetta - (Stagione 3) - 2 ottobre

- (Stagione 3) - 2 ottobre Talenti spaziali (The Right Stuff) - (Stagione 1) - 9 ottobre (in onda i primi due episodi)

(The Right Stuff) - (Stagione 1) - 9 ottobre (in onda i primi due episodi) Sara e Marti #Lanostrastoria - (Stagione 1,2,3) - dal 9 ottobre

- (Stagione 1,2,3) - dal 9 ottobre Soy Luna - (Stagione 3) - (9 ottobre)

- (Stagione 3) - (9 ottobre) TRON: Uprising - (Stagione 1) - 30 ottobre

- (Stagione 1) - 30 ottobre Rapunzel: La serie - (Stagione 3) - 30 ottobre

- (Stagione 3) - 30 ottobre The Mandalorian - (Stagione 2) - 30 ottobre

I Film su Disney+

Pensavo fosse amore invece era un calesse - 2 ottobre

- 2 ottobre Scusate il ritardo - 2 ottobre

- 2 ottobre Le vie del Signore sono finite - 2 ottobre

- 2 ottobre Il piccolo diavolo - 2 ottobre

- 2 ottobre Nuvole (film originale) - 16 ottobre

(film originale) - 16 ottobre Tre uomini e una gamba - 16 ottobre

- 16 ottobre Così è la vita - 16 ottobre

- 16 ottobre Chiedimi se sono felice - 16 ottobre

- 16 ottobre Ferdinand - 16 ottobre

- 16 ottobre La storia di Olaf - 16 ottobre

- 16 ottobre Sara e Marti - Il film - 23 ottobre

- Il film - 23 ottobre Descendants 3 - 23 ottobre

- 23 ottobre Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali - 23 ottobre

- 23 ottobre I pinguini di Mr. Popper - 23 ottobre

Documentario