WandaVision, la creatrice risponde alle critiche sulla serie: "Scarlet Witch non è solo mia"

La showrunner di WandaVision Jac Schaeffer condivide i suoi pensieri sulle differenze di Scarlet Witch tra WandaVision dell'MCU e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, svelando alcuni dettagli sul suo possibile ritorno.

Jac Schaeffer, creatrice di WandaVision, ha recentemente affrontato le critiche relative alla gestione del personaggio di Wanda Maximoff/Scarlet Witch nel film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, svelando alcuni preziosi dettagli sul possibile futuro del personaggio Marvel.

Contro le critiche per WandaVision: 'Personaggi in Evoluzione Continua'

Il cambiamento improvviso di Wanda da antieroina in WandaVision a villain in Doctor Strange 2 ha suscitato diverse reazioni tra i fan, con molti che hanno ritenuto la transizione troppo drastica e non coerente con l'arco narrativo del personaggio.

Un momento di WandaVision coi due personaggi principali

In un'intervista con RadioTimes.com, Schaeffer ha spiegato che i personaggi dell'MCU non appartengono a un singolo regista o sceneggiatore, ma piuttosto vivono una continua evoluzione a seconda delle mani creative in cui si trovano. "Uno degli accordi derivanti dall'essere parte dell'MCU è che, per un certo periodo, si prendono in prestito personaggi e trame," ha affermato, sottolineando che i personaggi come Wanda sono destinati a cambiare con ogni nuova interpretazione narrativa.

Questa visione aperta e flessibile ha permesso a Wanda di crescere come personaggio nel corso dei vari film, con Schaeffer che ha aggiunto: "Mi sento grata per il tempo trascorso con [Wanda] e spero solo di vederla di più in qualsiasi modo ciò possa accadere."

I commenti di Schaeffer suggeriscono che il futuro di Scarlet Witch potrebbe non essere ancora scritto definitivamente. Anche se Wanda sembra morire alla fine di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l'evoluzione costante dei personaggi nell'MCU lascia spazio a un possibile ritorno. Nei fumetti, Wanda ha vissuto molte trasformazioni: da villain a eroina, e persino ritorni dalla morte. Questo alimenta la speranza che Elizabeth Olsen possa riprendere il ruolo e che Wanda possa tornare in una nuova veste.