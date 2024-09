Agatha All Along: un'attrice della serie Marvel stupita del suo ritorno dopo WandaVision: "Perché?"

Il personaggio di Debra Jo Rupp era già apparso in un paio di episodi di WandaVision, quindi lo stupore per il suo ritorno nello spin-off era lecito

Quando Agatha All Along debutterà su Disney+ il 18 settembre, Agatha Harkness di Kathryn Hahn farà il suo grande ritorno sul piccolo schermo, ma non sarà l'unico volto familiare che i fan vedranno quando torneranno a Westview.

Ci sarà infatti anche Debra Jo Rupp, star celebre per aver partecipato a show come That '70s Show e Friends. L'attrice è apparsa per la prima volta in WandaVision nei panni di Sharon Davis, alias "Mrs. Hart" e, in Agatha All Along, interpreterà la "strega verde" di cui Agatha ha disperatamente bisogno per la sua congrega. Ma mentre i fan sono entusiasti del ritorno della Rupp, quest'ultima ha dichiarato di essere rimasta scioccata quando è stata richiamata dalla Marvel dopo la conclusione di WandaVision.

"Scioccata. Ero completamente, ero sbalordita", ha raccontato Rupp. "Ero anche molto entusiasta e mi avevano detto della parte delle streghe, quindi mi sono buttata a capofitto. Non avevo idea di cosa sarebbe successo a Sharon, ma mi interessava".

Per quanto riguarda il suo personaggio in Agatha All Along, non sappiamo ancora molto. Una featurette diffusa in rete di recente ci ha dato un indizio sul fatto che Sharon sia la strega verde, rivelando Agatha mentre assembla la sua congrega e cerca le streghe con abilità e sfaccettature specifiche di cui ha bisogno per intraprendere la Strada delle Streghe. Sasheer Zamata, Ali Ahn, Patti LuPone, Aubrey Plaza e Joe Locke completano il resto della congrega di Agatha.

Agatha All Along: la star Joe Locke svela nuovi dettagli sulla storia e sulla sessualità del suo personaggio

"Adoro quest'angolo di universo Marvel che abbiamo iniziato con WandaVision, ed è stato davvero emozionante tornare a Westview", ha spiegato la produttrice Mary Livanos. "Credo che fossimo tutti molto interessati a sapere che cosa fosse successo ad Agatha Harkness, dopo che Wanda l'ha sottoposta all'incantesimo per renderla inoffensiva. Agatha All Along riprende subito dopo quel periodo dove scopriamo che Agatha è rimasta intrappolata nell'incantesimo di Wanda, che nel frattempo è stato distorto in seguito agli eventi di Multiverse of Madness. L'incantesimo è stato distorto e Agatha deve uscirne. Con l'aiuto di questo misterioso adolescente goth, riesce a farlo, ed è lui a chiederle di accompagnarlo sulla Strada delle Streghe. A lei manca il suo potere. Lui ha i suoi desideri, e così formano un'improbabile partnership".

Per scoprire come si evolverà la storia, non ci resta che sintonizzarci su Disney+ il prossimo 18 settembre, quando debutterà Agatha All Along. Nell'attesa, potete recuperare tutti gli episodi di WandaVision, attualmente disponibili su Disney+.