WandaVision: una clip in anteprima mostra la protagonista in difficoltà

WandaVision tornerà sugli schermi di Disney+ domani svelando cosa accadrà dopo il finale della puntata ambientata a Halloween e una nuova clip mostra la protagonista interpretata da Elizabeth Olsen un po' in crisi.

Il filmato, che anticipa anche l'approccio narrativo in stile Modern Family, contiene degli spoiler , non proseguite con la lettura e la visione se non volete anticipazioni!

Nella nuova clip Scarlet Witch dichiara che tutti hanno dei momenti difficili e può capitare di espandere i confini del mondo falso che si è creato. Nel video i figli gemelli di Wanda si ritrovano in difficoltà con i loro giochi, considerando che cambiano continuamente, oltre ad avere problemi a gestire i propri poteri. La protagonista ammette poi di essersi "punita" rimanendo da sola per un'intera giornata.

WandaVision, la recensione: la prima serie tv del MCU è una gemma (di follia)

WandaVision ha già svelato qualche dettaglio riguardante gli eventi ambientati dopo Avengers: Endgame, mostrando la protagonista mentre recupera il corpo del suo amato Visione e il team di S.W.O.R.D. impegnato nel tentativo di scoprire cosa sta accadendo a Westfield, i cui cittadini sono "vittime" dei poteri di Scarlet Witch.

La sinossi ufficiale dello show con star Elizabeth Olsen e Paul Bettany anticipa: "La serie Marvel Studios WandaVision è un mix tra la televisione classica e il Marvel Cinematic Universe, nello show Wanda Maximoff e Vision sono due supereroi che vivono un'esistenza idilliaca nella periferia residenziale americana, ma presto cominciano a sospettare che la realtà non sia come appare".

WandaVision è diretta da Matt Shakman e scritta da un team di autori capitanato da Jac Schaeffer. Christophe Beck ha composto la colonna sonora e il tema per alcuni episodi è firmato da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.