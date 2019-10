Walter White comparirà in Better Call Saul? Bryan Cranston è pronto!

Se Better Call Saul lo prevederà, Bryan Cranston è pronto a tornare nei panni di Walter White per lo spinoff.

Better Call Saul potrebbe prevedere un'apparizione di Walter White? In tal caso, Bryan Cranston è pronto a tornare nei panni del professore di chimica per la gioia dei fan, anche se per adesso il futuro di Walter è incerto.

Di recente l'amato Walter White è ricomparso per l'ultima volta insieme a Jesse Pinkman in un flashback in El Camino: Il film di Breaking Bad,come svela la nostra la nostra recensione di El Camino: Il film di Breaking Bad. Per quanto riguarda lo spinoff Better Call Saul, la quinta stagione arriverà nel 2020 e finora non sappiamo molto sul plot né sulla sorte di Bob Odenkirk. E se il prequel prevedesse un'apparizione di Walter White?

Ecco cosa ne pensa il suo interprete Bryan Cranston:

"Le uniche volte in cui penso a Walter White in Better Call Saul è quando mi viene posta questa domanda, e mi viene posta tutte le volte. Ma so che i creatori di Better Call Saul Vince Gilligan e Peter Gould, che guidano lo show, sono molto protettivi nei confronti dei loro personaggi e della loro storia, non vogliono fare qualcosa che sembri una mossa come 'Oh, hey, guarda chi è tornato! Guarda chi compare in Better Call Saul!' Non accadrà in questo modo. Se e quando decideranno di farlo, io accetterò per lo stesso motivo per cui ho accettato di comparire in El Camino, mi sembra giusto farlo e fa parte della storia. Lo farei perché amo questi ragazzi, Bob e tutti gli altri membri dello show di cui sono fan".

Se mai dovesse comparire in Better Call Saul, Bryan Cranston lo farà al momento opportuno, quando la storia lo richiederà, come conferma lui stesso:

"Dovrebbe accadere presto secondo la storyline. Se avverrà, avverrà. Se non avverrà, va bene lo stesso".

mentre il pubblico attende di sapere se Walter White comparirà nel corso della quinta stagione di Better Call Saul, in arrivo su AMC nel 2020, il pubblico può deliziarsi col video virale della trasformazione di Bryan Cranston in Walter White in meno di un minuto.