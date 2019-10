El Camino: Il film di Breaking Bad, Bryan Cranston si trasforma in Walter White in meno di un minuto (VIDEO)

El Camino: Il film di Breaking Bad, ecco la spettacolare trasformazione di Bryan Cranston in Walter White in un video che dura meno di un minuto.

La star di Breaking Bad, Bryan Cranston, è protagonista di un incredibile video, subito divenuto virale, che lo vede trasformarsi in Walter White in meno di un minuto.

La clip, intitolata "I became Walter White in less than a minute", dopo essere stata diffusa su Twitter ha generato oltre 1,7 milioni di visualizzazioni in poche ore.

Nel ruolo di Walter White, professore di chimica malato di cancro che decide di delinquere sintetizzando e vendendo metanfetamina per pagarsi le cure mediche sue e della famiglia, Bryan Cranston ha conquistato quattro Emmy. Il creatore dello show Vince Gilligan ha confermato la morte di Walter White nel finale di Breaking Bad, ma il personaggio amato è tornato per l'ultima volta in un cameo in El Camino: Il film di Breaking Bad, a fianco del fidato Jesse Pinkman, come svela la nostra la nostra recensione di El Camino: Il film di Breaking Bad.

Sia nello show che nel sequel Netflix, Walter White sfoggia la testa pelata per via della chemioterapia a cui deve sottoporsi, ma Bryan Cranston non aveva il tempo di radersi visto che sta interpretando l'anchorman Howard Beale in Network a Broadway, così per il film è stato approntato un trucco mostrato nella divertente featurette che dura meno di un minuto.

El Camino: Il film di Breaking Bad mostra l'ultima volta in cui Walter e Jesse saranno insieme