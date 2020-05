Walker, Texas Ranger: Jared Padalecki svela il poster della serie reboot Walker

Locandina di Walker

Jared Padalecki ha diffuso su Twitter il teaser poster di Walker, serie reboot del cult Walker, Texas Ranger che vedrà la star di Supernatural nei panni che furono di Chuck Norris.

Il teaser poster svela la data di uscita di Walker su The CW: gennaio 2021. Per il momento non si sa niente della messa in onda italiana della serie che vedrà Jared Padalecki nei panni di Cordell Walker, vedovo con due figli che fa ritorno ad Austin dopo due anni in missione sotto copertura. L'uomo dovrà riallacciare i rapporti con la famiglia e al tempo stesso indagare sulla morte sospetta della moglie. Ad affiancarlo ci sarà una nuova partner di nome Micki (Lindsey Morgan). Padalecki, che è anche produttore di Walker, ha condiviso il tasetr poster su Twitter.

Breaking in my ninja jeans https://t.co/MjNlyftqSS — Jared Padalecki (@jarpad) May 14, 2020

Nel cast di Walker ci saranno anche Lindsey Morgan nei panni della nuova partner di Walker, Keegan Allen nei panni del fratello minore dell'agente e Mitch Pileggi in quelli del padre.