Walker, la reazione di Jeffrey Dean Morgan al reboot con Jared Padalecki: "Sono dannatamente orgoglioso"

Jeffrey Dean Morgan si è congratulato su Twitter col figlio Jared Padalecki, protagonista di Walker, reboot di Walker Texas Ranger in onda su The CW.

Cuore di papà... Jeffrey Dean Morgan si è detto "dannatamente orgoglioso" di fronte al nuovo lavoro del suo figlio Sam in Supernatural, Jared Padalecki, interprete e produttore di Walker, reboot di Texas Ranger in onda su The CW.

In Walker, Jared Padalecki fa ritorno su The CW nei panni di Cordell Walker, ruolo interpretato in origine da Chuck Norris nella serie CBS.

La reazione di Jeffrey Dean Morgan non si è fatta attendere. L'attore ha commentato via Twitter:

"Volevo congratularmi col mio ragazzo @jarpad. Sono dannatamente orgoglioso di lui per aver dato vita a #Walker come interprete e produttori esecutivo. Ben fatto. E @GenPadalecki?! Fantastico! Vi voglio bene."

In Walker, Genevieve Cortese Padalecki, moglie di Jared Padalecki nella vita e interprete di Wildfire e Supernatural, veste i panni della moglie di Cordell Walker, madre di Stella (Violet Brinson) e August (Kale Culley), che muore nella prima puntata.

Jared Padalecki ha spiegato a EW di aver riletto il personaggio di Cordell Walker come "un po' più Han Solo che Luke Skywalker. Non è necessariamente il tizio super pensieroso, sempre in cerca. È più un tipo impulsivo, si fida del suo istinto. È un vedovo e un padre molto presente. Ciò che lo spinge ad andare avanti è cercare di capire come fare il padre dopo aver perso la sua partner, che faceva tutto il lavoro pesante a casa, in più ha un lavoro che lo cattura. Tornavo a casa da Vancouver e mia moglie Gen era stata sola con i bambini per due settimane. Così pensavo 'Cosa ci faccio qui visto che tra 24 ore devo tornare a Vancouver per girare per altre due settimane? Sto cercando di fare il meglio che posso, ma i miei figli sono abituati a mia moglie. Il parallelismo sembra molto reale".

L'attore aggiunge, inoltre Cordell e Sam di Supernatural sono "entrambi tormentanti. Entrambi hanno subito una perdita terribile ed entrambi hanno un lavoro complicato. In un certo senso Sam affronta la situazione in modo più sano di Cordell. Probabilmente Cordell beve un po' troppo ed è più caustico di Sam."