Walker: Jared Padalecki produrrà il prequel Walker: Independence per The CW

L'universo di Walker si espanderà con una nuova serie per The CW, la rete americana si prepara a sviluppare un prequel intitolato Walker: Independence, storia delle origini che vedrà Jared Padalecki in veste di produttore esecutivo.

Locandina di Walker

Scritta da Seamus Fahey da una storia firmata con la creatrice di Walker Anna Fricke, Walker: Independence sarà ambientata a fine 1800. Al centro della storia troviamo Abby Walker, una ricca bostoniana il cui marito viene assassinato davanti ai suoi occhi durante il loro viaggio nel West. Nella sua ricerca di vendetta, Abby incontra Hoyt Rawlins, un adorabile ladro in cerca di uno scopo. Il viaggio di Abby e Hoyt li porta a Independence, in Texas, dove incontrano personaggi diversi ed eclettici che scappano dal loro passato travagliato inseguendo i loro sogni. La nostra nuova famiglia lotterà con il mondo che cambia intorno a loro, diventando loro stessi agenti del cambiamento in una città dove niente è come sembra.

Non è ancora chiaro come Abby Walker e Hoyt Rawlins siano collegati ai personaggi di Walker Abeline Walker (Molly Hagan) e ai suoi figli, Cordell Walker (Padalecki) e Liam Walker (Keegan Allen), e al migliore amico di Cordell Hoyt Rawlins (Matt Barr).

Jared Padalecki sarà produttore esecutivo della serie prequel con CBS Studio. L'attore è attualmente protagonista di Walker, reboot della serie anni '90 Walker Texas Ranger, incentrata su Cordell Walker, vedovo e padre di due figli dotato di un rigoroso codice morale che fa ritorno a Austin dopo aver lavorato per due anni sotto copertura.