Wake Up Dead Man - Knives Out: Benoit Blanc indaga su un omicidio quasi perfetto nel nuovo trailer

Dopo il debutto avvenuto in alcune sale cinematografiche il 26 novembre, il 12 dicembre arriverà in streaming su Netflix il film Wake Up Dead Man: Knives Out, il terzo capitolo delle indagini del detective Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig.

Online è stato condiviso il nuovo trailer e svelato un poster che ritrae i protagonisti del lungometraggio che è stato apprezzato dal pubblico del Toronto International Film Festival e del London Film Festival.

Cosa racconta Wake Up Dead Man - Knives Out

Il terzo caso di cui si occuperà Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig, sarà anche il più pericoloso e oscuro.

La storia di Wake Up Dead Man - Knives Out, film diretto da Rian Johnson, prende il via quando il giovane prete Jud Duplenticy (Josh O'Connor) viene inviato ad affiancare il carismatico e focoso Monsignor Jefferson Wicks (Josh Brolin), ed è chiaro che qualcosa non va tra i banchi della chiesa.

Il modesto ma devoto gregge di Wicks comprende la pia signora della chiesa Martha Delacroix (Glenn Close), il riservato custode Samson Holt (Thomas Haden Church), l'avvocatessa sempre sotto pressione Vera Draven (Kerry Washington), l'aspirante politico Cy Draven (Daryl McCormack), il medico del paese Nat Sharp (Jeremy Renner), il celebre autore Lee Ross (Andrew Scott) e la violoncellista Simone Vivane (Cailee Spaeny). Dopo che un omicidio improvviso e apparentemente impossibile sconvolge la cittadina, l'assenza di un chiaro sospettato spinge la capo della polizia locale Geraldine Scott (Mila Kunis) a unire le forze con il rinomato detective Benoit Blanc per svelare un mistero che sfida ogni logica.

Ecco il nuovo trailer:

Il progetto di Johnson

Rian Johnson è stato impegnato come regista e sceneggiatore del film e, in un'intervista prima del debutto sul grande schermo, aveva raccontato: "Ha una struttura più simile a un tradizionale mistero legato a un omicidio. Questo è il modo in cui funziona la maggior parte dei romanzi di Agatha Christie, in cui nel primo atto incontri tutti i sospettati, il protagonista, chi non è il detective. Poi avviene l'omicidio ed entra in scena il detective".

Benoit Blanc, in futuro, potrebbe inoltre ritornare con un nuovo caso da risolvere e il filmmaker ha già svelato che vorrebbe coinvolgere nel cast una star di prima grandezza: Meryl Streep.