Knives Out, Rian Johnson sogna Meryl Streep nel prossimo film: “Si inserirebbe benissimo in un murder mystery"

Potrebbe essere Meryl Streep la prossima star del franchise Knives Out? È quello che spera il regista Rian Johnson, come lui stesso ha confessato in un'intervista rilasciata a Indiewire.

Rispondendo ad una domanda diretta sulla prossima star che vorrebbe coinvolgere nella saga gialla già composta da diversi nomi altisonanti di Hollywood, Johnson non ha avuto dubbi.

Meryl Streep è il sogno di Rian Johnson in Knives Out

"Ci sono così tanti attori con cui non ho ancora lavorato" ha spiegato Johnson "È uno dei veri piaceri nel realizzare questi film: puoi conoscere nuovi attori e questi grandi cast".

Il regista si è rivolto successivamente direttamente alla star: "Se stai leggendo questa intervista, Meryl Streep, penso che ti inseriresti molto bene in un murder mystery".

Josh O'Connor in una scena di Wake Up Dead Man

Tutto è possibile, visto che Streep ha debuttato di recente nel Saturday Night Live: "Se Lorne [Michaels] può farlo, allora, dannazione, possiamo farlo anche noi" ha scherzato Johnson.

Il terzo capitolo della saga con protagonista Daniel Craig

Nel frattempo, in attesa del quarto film, ecco Wake Up Dead Man - Knives Out, nelle sale da fine novembre e su Netflix da dicembre. Il film vede il ritorno del detective Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig affiancato da un nuovo cast.

Tra i protagonisti del nuovo film troviamo Josh O'Connor nel ruolo di un prete tormentato, affiancato da Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott e molti altri.

In relazione al film, rispetto ai capitoli precedenti, Rian Johnson ha spiegato il cambio di tono: "La rabbia è una delle cose che devi avere per essere motivato a sederti e scrivere qualcosa. Con questo film, sono tutte cose che mi stanno profondamente a cuore". Negli ultimi anni, Rian Johnson si è dedicato alla saga di Knives Out con Cena con delitto - Knives Out nel 2019 e poi il sequel, Glass Onion, uscito nelle sale cinematografiche nel 2022, sempre con Daniel Craig protagonista nei panni di Benoit Blanc.