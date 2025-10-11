Wake Up Dead Man - Knives Out: tutto quello che sappiamo sul terzo (ed ultimo?) film della saga

Il giallo è il nuovo nero? Almeno al cinema e in tv. L'whodunit e il murder mystery sono tornati di moda negli ultimi anni. Se c'è una saga che ha saputo cogliere questo trend, è sicuramente Knives Out o Cena con delitto, che dir si voglia. Dopo il primo fortunato film al cinema, il franchise è stato acquisito da Netflix che inizialmente aveva annunciato altri quattro film (per una pentalogia), salvo poi tornare sui propri passi - a causa del doppio sciopero del 2023 - con due film e una trilogia a chiudere (almeno per il momento) le indagini di Benoit Blanc.

First Look a Knives Out 3

Un detective nato dalla mente di Rian Johnson e portato magistralmente in scena da Daniel Craig post-James Bond, omaggiando i grandi investigatori da Hercule Poirot a Sherlock Holmes. Per quanto ci riguarda la saga potrebbe andare avanti all'infinito - ogni volta un nuovo caso e un cast stellare, come i classici dell'epoca d'oro di Hollywood, a contornare il protagonista. Quindi speriamo questo terzo capitolo abbia successo e non sia davvero l'ultimo.

Wake Up Dead Man - Knives Out: la storia

Il terzo film della saga cinematografica gialla uscirà in cinema selezionati il 26 novembre e poi sarà disponibile in streaming su Netflix dal 12 dicembre. Benoit Blanc torna per affrontare il suo caso più pericoloso: lo vediamo infatti con un nuovo look, capelli lunghi e una certa maturità e stanchezza, oltre ad abiti più sobri.

Quando un giovane prete viene inviato ad affiancare il carismatico e focoso Monsignor Jefferson Wicks, appare chiaro che qualcosa non va tra i banchi della chiesa. Quando un omicidio improvviso e apparentemente impossibile sconvolge la cittadina, l'assenza di un chiaro sospettato spinge la polizia locale ad unire le forze con il miglior detective al mondo per svelare un mistero che sfida ogni logica. L'assassino si nasconde nel modesto ma devoto gregge di Wicks.

Il rapporto con Cena con Delitto e Glass Onion

Una sequenza di Wake Up Dead Man

Quella di Wake Up Dead Man - Knives Out è una storia staccata dai primi due film ma che allo stesso tempo ne sarà una diretta conseguenza. Dal trailer uscito sappiamo che si tratterà a tutti gli effetti di un giallo da camera ambientato in chiesa. Non sappiamo ancora se apparirà il fidanzato di Blanc, interpretato da Hugh Grant, e intravisto nel secondo film. Torna però Jeremy Renner, nominato nel secondo capitolo nei panni di se stesso e dei prodotti che riportano il suo nome (come una determinante salsa piccante), ma in un ruolo diverso e più centrale.

La locandina del film

Curiosamente, Rian Johnson aveva dichiarato inizialmente - quando era ancora in ballo l'idea di cinque film totali - che ogni capitolo a partire dal secondo avrebbe svelato la location a partire dal titolo. Infatti Glass Onion si riferiva alla "cipolla di vetro" che era il palazzo sull'isola del magnate interpretato da Edward Norton. Il nuovo titolo invece fa riferimento al brano musicale del 1992 degli U2 e rimanda comunque al cimitero e alla tomba - come dal poster uscito - come luogo principale, legato alla Chiesa e alla nuova indagine al centro del racconto.

Il cast e i sospettati del nuovo caso di Benoit Blanc

Un cast stellare arricchisce anche questo terzo capitolo: accanto a Daniel Craig, troviamo tanti nomi sulla cresta dell'onda come giovani promesse e grandi ritorni. Josh O'Connor è il giovane Reverendo Duplenticy, Glenn Close è Martha Delacroix, una devota fedele e braccio destro di Wick, interpretato da Josh Brolin. Mila Kunis è il capo della polizia locale Geraldine Scott, Jeremy Renner è il medico del paese, il Dottor Nat Sharp.

Wake Up Dead Man: un'immagine di Josh O'Connor e Daniel Craig

Kerry Washington è Vera Draven, avvocatessa sempre sotto pressione. Andrew Scott è l'autore di bestseller Lee Ross, Cailee Spaeny è l'ex violoncellista Simone Vivane, Daryl McCormack è l'aspirante politico Cy Draven, Thomas Haden Church è Samson Holt, il riservato custode della chiesa. Nessuno aveva un movente per uccidere il reverendo eppure tutti avevano l'opportunità e l'occasione, ma chi sarà stato e soprattutto come avrà fatto in questo giallo impossibile?

Poker Face: esiste una serie spin-off della saga

Non c'è solo Knives Out 3 per i fan affamati delle avventure di Johnson & Craig. Esiste anche una serie parallela, Poker Face, arrivata alla seconda stagione e purtroppo ancora indita in Italia. La serie nasce dopo il secondo film in cui viene presentato il personaggio di Charlie Cale, una giovane donna con l'innata capacità di riconoscere quando le persone mentono. Lei è una delle giocatrici online con cui Benoit si diletta a risolvere casi (tra loro anche l'ultima apparizione di Angela Lansbury e Stephen Sondheim).

Poker Face. Natasha Lyonne è la protagonista della serie spin-off.

La serie funziona come un whodunit al contrario, la cosiddetta detective story invertita o _ howcatchem_, omaggiando Colombo: agli spettatori viene rivelata ad inizio episodio l'identità del colpevole - ovvero la guest star, mantenendo l'idea del cast stellare dai film - e il resto della puntata serve a mostrare come la protagonista scova e smaschera il colpevole.