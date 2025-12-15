Knives Out 4, Rian Johnson: "Ho delle idee ma sono molto vaghe"

Rian Johnson è stato interpellato da Entertainment Weekly in merito ai suoi piani per il futuro del franchise Knives Out, dopo l'uscita su Netflix del terzo capitolo intitolato Wake Up Dead Man. Il regista ha spiegato di avere già qualche idea.

Grazie al successo del primo film, Cena con delitto - Knives Out, Rian Johnson ha potuto proseguire la saga con Glass Onion e poi con il terzo film, Wake Up Dead Man, con protagonista sempre Daniel Craig nel ruolo del detective Benoit Blanc.

Il futuro di Knives Out

"Ho alcune idee di base, elementari, concettuali. Tipo: 'Ok, sarebbe interessante se fosse questo tipo di cosa'. Dei piccoli nuclei" ha ammesso il regista dell'acclamata saga di racconti gialli sul grande schermo.

Daniel Craig in una scena di Wake Up Dead Man

Tuttavia, nulla di ancora definito, come lui stesso ha spiegato: "Non ho vere idee concrete. Non ho ancora un tema. Non ho una location. È tutto piuttosto vago, e sento che è positivo mantenerlo un po' vago finché non sono pronto a sedermi davvero e scriverlo".

Un film originale prima di tornare nell'universo di Knives Out

Prima di riprendere le redini del progetto, Rian Johnson spera di poter dirigere un altro tipo di film, anche perché Knives Out è un franchise che richiede tempo e attenzione per creare una trama che possa essere quanto più intricata, avvincente e coerente con il presente.

"Parte del fare questi film, per me" spiega Rian Johnson "è reagire al momento presente, non necessariamente agli eventi attuali o alla politica o alla cultura in modo specifico, ma a ciò che stiamo tutti provando nel mondo in quel momento" ha detto il regista.

"Mi piace che questi film non siano senza tempo, per così dire, e che abbiano tutti un piede in qualcosa che è comune a tutti noi nel nostro presente. Quindi, sì, non lo so. Ho una vaga idea, ma cerco di mantenerla vaga finché non arriva il momento di farla davvero"