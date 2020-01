Volevo nascondermi e Favolacce: due gli italiani in concorso a Berlino 2020

Saranno due i titoli italiani in concorso a Berlino 2020: Volevo nascondermi di Giorgio Diritti e Favolacce dei fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo, queste le novità annunciate riguardo la 70° edizione del festival che prenderà il via il 21 febbraio.

L'attenzione di sposta sull'Italia con l'arrivo del nuovo direttore artistico Carlo Chatrian che ha voluto in competizione il biopic di Giorgio Diritti con Elio Germano dedicato al pittore emiliano Antonio Ligabue, Volevo nascondermi, insieme a Favolacce, nuova opera dei fratelli d'Innocenzo che si sono fatti notare con La terra dell'abbastanza.

In concorso tornerà, inoltre, Abel Ferrara con il drammatico Siberia, interpretato ancora una volta dal suo alter ego Willem Dafoe. Il nuovo lavoro dell'inglese Sally Potter, The Roads Not Taken, garantirà la dose di star visto che il cast è composto da Javier Bardem, Elle Fanning, Salma Hayek e Laura Linney, ma l'attenzione è rivolta anche alla regista indie americana Kelly Reichardt e all'interessante First Cow, basato sul romanzo di Jonathan Raymond The Half Life.

Sigourney Weaver a Berlino 2020: My Salinger Year è il film di apertura

Da sottolineare nella pattuglia asiatica la presenza del maestro Tsai Ming-Liang con Rizi e del sudcoreano Hong Sang-soo, presenza costante del concorso berlinese che stavolta presenterà il suo nuovo lavoro, The Woman Who Ran.