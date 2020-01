Sigourney Weaver a Berlino 2020: My Salinger Year è il film di apertura

Apertura al femminile per Berlino 2020: Sigourney Weaver e Margaret Qualley sono le protagoniste del film di apertura, My Salinger Year del regista canadese Philippe Falardeau, presentato in anteprima mondiale nella sezione Berlinale Special Gala.

Ambientato nel mondo letterario della New York anni '90, My Salinger Year è un racconto di formazione incentrato sulla neolaureata Joanna (Margaret Qualley) che lascia la scuola di Specializzazione per perseguire il sogno di diventare una scrittrice e viene ingaggiata come assistente di Margaret (Sigourney Weaver), la stoica e conservatrice agente letteraria di J. D. Salinger. Fluttuando tra povertà e glamour, Joanna trascorre le sue giornate in un comodo ufficio e le notti in un angusto appartamento insieme al fidanzato socialista.

Philippe Falardeau, noto per il film candidato all'Oscar Monsieur Lazhar, ha scritto My Salinger Year basandosi sull'omonimo memoir di Joanna Rakoff. Falardeau è stato ospite della Berlinale con il film It's Not Me, I Swear!, presentato nel 2009 in Generation.