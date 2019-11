Volevo fare la rockstar, quinta e sesta puntata stasera su Rai2: anticipazioni

Volevo fare la rockstar torna stasera su Rai2 alle 21:20 con la quinta e sesta puntata. Nuovo doppio appuntamento per una fiction in crescita rispetto alle settimane precedenti: lo scorso mercoledì è stata vista da 1.572.000 spettatori, pari al 7.1% di share.

Le anticipazioni delle puntate 5 e 6 parlano di relazioni, con Olivia che coltiva il suo rapporto con Cesare, mentre Eros sembra essersi affezionato sinceramente a Martina. Mentre mamma e zio sono presi dai sentimentalismi, Emma, lontano da tutti, coltiva la sua relazione con la signora Nice, per cui avverte una forte affinità, e Viola scopre un segreto della madre. Fino a quando la vita di Olivia non subisce un drastico cambiamento. Nel secondo episodio, il supermercato di Francesco è in forte crisi e Olivia ha un'idea per tentare di salvarlo. I due iniziano così un vero e proprio roadtrìp alla ricerca di prodotti locali, che riserverà loro grandi sorprese. Intanto, Etos e Mattina vivono un'avventura in Slovenia, mentre qualcosa tra le gemelle inizia a cambiare: Viola è decisa a indagare sul passato per scoprire chi sia il loro papà, mentre Emma è più interessata alla sua amicizia con Nice.

Nel cast di Volevo fare la rockstar anche Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro ed Emanuela Grimalda. La fiction, che va in onda il mercoledì sera su Rai2, e contemporaneamente su RaiPlay, è già disponibile interamente sulla piattaforma streaming della RAI nella sezione dedicata.