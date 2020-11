Voglia di vincere: con Vincenzo Alfieri in live stasera su Twitch per guardare il film con Michael J. Fox

Vincenzo Alfieri sarà l'ospite di Cineforum 2.0, stasera in live su Twitch, per guardare con noi Voglia di vincere, il film del 1985 con Michael J. Fox.

Sarà Vincenzo Alfieri a farci compagnia nella visione di Voglia di vincere, in live stasera su Twitch, in occasione della seconda puntata della rubrica Cineforum 2.0, inaugurata sul canale di Movieplayer appena una settimana fa.

Cineforum 2.0 è il Watch Party che vi farà compagnia ogni mercoledì sera sul canale Twitch di Movieplayer. Il film che i nostri ospiti sceglieranno di volta in volta sarà una pellicola presente sul catalogo Prime Video e potrà essere un'opera cinematografica girata o interpretata da loro stessi, oppure semplicemente che ne ha influenzato la carriera o la vita.

Proprio come nel caso di Voglia di vincere, uno di quei film che ha spinto il giovane regista a prendere la grave decisione: nel suo futuro doveva esserci il cinema.

Nonostante la laurea in economia, infatti, la vera passione di Vincenzo Alfieri è sempre stata la settima arte. Da sempre, fin da quando, non ancora ventenne, si trasferisce prima a Roma, poi a New York e Los Angeles per studiare recitazione. E come attore lavora su set italiani importanti, per cinema e TV: con Pupi Avati in Il cuore altrove, con Giovanni Veronesi in Manuale d'Amore 3, protagonista, nel 2013, di Niente può fermarci, di Luigi Cecinelli, e poi tanta fiction di casa nostra, da Incantesimo a Che Dio ci aiuti, passando per Don Matteo.

Gli uomini d'oro: un'immagine dal set

Non solo attore, però: quello che Alfieri sogna fin da bambino è la regia. Cortometraggi, videoclip, addirittura uno spot pubblicitario per la Ford, la notorietà è legata anzitutto alla web serie Forse sono io, che interpreta e dirige, e che raggiunge anche il grande pubblico televisivo grazie ad MTV. La prima prova importante è il lungometraggio I peggiori, in cui Vincenzo Alfieri recita anche, al fianco di Lino Guanciale, mente nel 2019 arriva l'apprezzatissimo Gli uomini d'oro, in cui il giovane regista dirige Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli.

Michael J. Fox in Voglia di Vincere

E se tutto questo è stato fin qui possibile un po' di merito va anche a Voglia di vincere, la commedia diretta da Rod Daniel nel 1985 che vede Michael J. Fox alle prese con la licantropia. Marty Howard è infatti un adolescente che si trasforma in un lupo mannaro a causa di un gene birichino ereditato dal padre. In breve tempo diventa la stella della squadra di basket della scuola e in città scoppia la lupo-mania, ma lui si ritrova spesso a pensare che forse la semplice vita di prima non era poi così male.

Appuntamento a stasera alle 21:00 su Twitch con Vincenzo Alfieri, Michael J. Fox e il nostro Giuseppe Grossi.