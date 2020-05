Vivi e lascia vivere: trama della seconda puntata, stasera su Rai1

Vivi e lascia vivere torna stasera su Rai1, alle 21:25, con una seconda puntata da cui la RAI si aspetta moltissimo, dopo l'ottimo esordio dello scorso giovedì: oltre 7 milioni di spettatori e il 26% di share.

La trama dei due episodi in onda nella serata di oggi, giovedì 30 aprile, ci informa che Laura (Elena Sofia Ricci) è alle prese con un nuovo progetto. Grazie all'aiuto di Toni infatti apre una sua attività e prova a farla funzionare, ma le cose non vanno come si aspetta. Scopre che Marilù non le racconta la verità e prende una decisione. Toni fa una sorpresa a Laura e ai suoi figli. Giada litiga con sua madre e svela a lei e ai suoi fratelli qualcosa che non sapevano. Laura chiede aiuto a Toni. Ha paura per Giada che è andata via di casa.

Vivi e lascia vivere: una scena della serie

Vivi e lascia vivere è una coproduzione Rai Fiction - Bibi Film Tv, prodotta da Angelo Barbagallo per Bibi Film Tv e diretta da Pappi Corsicato. Soggetti e sceneggiature sono di Monica Rametta, Valia Santella, Giulia Calenda, Camilla Paternò e Marco Pettenello. Nel cast, oltre a Elena Sofia Ricci, anche Antonio Gerardi, nel ruolo di Renato Ruggero, il marito di Laura, musicista con il vizio del gioco che per lavoro è spesso lontano da casa, Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli e Giampiero De Concilio, in quelli dei tre figli, Giada, Nina e Giovanni, Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e la partecipazione di Massimo Ghini nel ruolo di Toni, un distinto e affascinante uomo d'affari che ritorna dal passato di Laura.