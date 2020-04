Vivi e lascia vivere, la fiction con Elena Sofia Ricci da stasera su Rai1: trama della prima puntata

Vivi e lascia vivere è la nuova fiction, al via stasera su Rai1 alle 21:25, con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Laura Ruggero, una donna che, nel momento di massima difficoltà, dovrà riscoprire in se stessa la forza per ricominciare.

La trama della prima puntata (qui la nostra recensione dei primi due episodi di Vivi e lascia Vivere) ci porta nel bel mezzo dell'azione quando Laura torna a Napoli perdare una terribile notizia che cambierà la sua vita e quella dei suoi figli. Ha un crollo nervoso ma grazie all'amica Rosa e a Marilù, la sorella di suo marito, riesce a riprendersi e a trovare una via d'uscita insperata. Giada, la figlia maggiore, cerca un lavoro e conosce Luciano. La famiglia si riorganizza, Laura reagisce, fa un incontro del tutto inaspettato: Toni, un vecchio amico che sembra molto cambiato. Giada ottiene il lavoro che voleva. Nina, la figlia minore di Laura, insieme alle sue amiche entra in una casa privata pensando che sia vuota...

Vivi e lascia vivere: una scena della serie

Elena Sofia Ricci torna su Rai1 per dare volto e anima a Laura Ruggero, la protagonista di una storia avvincente che dai toni del family raggiunge le sfumature forti del noir e del thriller. Il personaggio si ispira a Filumena Marturano, spiega il regista Pappi Corsicato, e "ricorda tante donne che molti di noi hanno conosciuto nella vita o che abbiamo visto rappresentate in molti film". La sua è una storia che si snoda sullo sfondo di una Napoli vivace e frizzante, con in primo piano i colori, la luce e lo splendore di una città unica e straordinariamente dinamica che, come dice il regista, "da molto tempo non si racconta più".

Vivi e lascia vivere è una coproduzione Rai Fiction - Bibi Film Tv, prodotta da Angelo Barbagallo per Bibi Film Tv e diretta da Pappi Corsicato. Soggetti e sceneggiature sono di Monica Rametta, Valia Santella, Giulia Calenda, Camilla Paternò e Marco Pettenello. Nel cast, oltre a Elena Sofia Ricci, anche Antonio Gerardi, nel ruolo di Renato Ruggero, il marito di Laura, musicista con il vizio del gioco che per lavoro è spesso lontano da casa, Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli e Giampiero De Concilio, in quelli dei tre figli, Giada, Nina e Giovanni, Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e la partecipazione di Massimo Ghini nel ruolo di Toni, un distinto e affascinante uomo d'affari che ritorna dal passato di Laura.