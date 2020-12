Vite in fuga: trama della quinta puntata, stasera su Rai1

Stasera su Rai1, alle 21:25, torna Vite in fuga, la fiction con protagonisti Claudio Gioè e Anna Valle: la trama della quinta puntata.

Stasera su Rai1, alle 21:25, torna Vite in fuga, la fiction con Anna Valle, con la quinta puntata. Racconto che coniuga il fascino della saga familiare con le atmosfere incalzanti del thriller, Vite in fuga farà compagnia al pubblico per altre due prime serate.

Dalla trama di quanto vedremo stasera, domenica 6 dicembre 2020, scopriamo che Alessio vuole andare a Salisburgo a studiare pianoforte e Claudio, inizialmente riluttante, si convince di non avere il diritto di impedire al figlio di mettere a frutto il suo talento. La Serravalle, dopo aver scoperto che Gloria è stata uccisa, ha un'intuizione: forse, per risolvere il caso, è necessario cambiare punto di vista.. La distanza tra Silvia e Claudio diventa irreparabile quando si scopre che Claudio è accusato di aver ricevuto una tangente per concludere la trattativa che ha portato la banca al fallimento. Silvia abbandona il marito e Claudio, annientato, comunica a Casiraghi che ha deciso di costituirsi.

Diretta da Luca Ribuoli, Vite in fuga vede nel cast Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova, Francesco Colella, Francesco Arca, Vera Dragone, Giovannino Esposito e la partecipazione straordinaria di Ugo Pagliai.