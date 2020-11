Vite in fuga: trama della quarta puntata, stasera su Rai1

Stasera su Rai1, alle 21:25, torna Vite in fuga, la fiction con Anna Valle, con la quarta puntata. Racconto che coniuga il fascino della saga familiare con le atmosfere incalzanti del thriller, Vite in fuga farà compagnia al pubblico per altre tre prime serate.

La trama dell'episodio in onda oggi, lunedì 30 novembre 2020, anticipa che Casiraghi procura a Claudio un nuovo lavoro, come guardia giurata per un'azienda di portavalori. I coniugi Caruan hanno trovato un nuovo equilibrio: si illudono che sia possibile chiudere col passato, ma una lettera ricattatoria arriva a rompere quella serenità. Qualcuno ha scoperto le loro vere identità...

L'indagine dell'ispettrice Serravalle giunge ad una svolta importante quando scopre che Gloria Santini, l'amante di Claudio Caruana, dopo aver ricevuto una grossa somma di denaro, non è mai salita su un volo per il Brasile che aveva prenotato e sembra essere sparita nel nulla. Nel frattempo Ilaria teme che la persona che li sta ricattando possa essere Gabriele e lo affronta.

Diretta da Luca Ribuoli, Vite in fuga vede nel cast Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova, Francesco Colella, Francesco Arca, Vera Dragone, Giovannino Esposito e la partecipazione straordinaria di Ugo Pagliai.