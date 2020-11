Vite in Fuga: Anna Valle e quella scena nel lago: "Aveva il terrore di sprofondare"

La protagonista di Vite in Fuga, Anna Valle ha raccontato alcuni retroscena della fiction che trasmessa su Rai 1 in sei prime serate.

Anna Valle, protagonista femminile di Vite in Fuga, ha raccontato a Sorrisi e Canzoni TV durante le riprese di una scena della fiction in onda in sei prime serate su Rai 1 ha avuto il timore di sprofondare nelle acque di un lago insieme al co-protagonista Claudio Gioè.

Vite in fuga: Anna Valle in una scena della serie

Vite in fuga, la fiction con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè, è incentrata su una tranquilla famiglia composta da madre, padre e due figli che all'improvviso viene travolta da un evento tragico che trasformerà le loro vite. La protagonista femminile Anna Valle ha raccontato a Sorrisi e Canzoni TV che durante una scena girata con il suo partner maschile ha temuto di sprofondare nel lago: "Era giugno. Eravamo immersi fino alle cosce nel lago di Anterselva e io dovevo correre velocissima verso Claudio che aveva il terrore che lo facessi cadere. Fatti due passi c'era, infatti, un 'buco nero" e si 'sprofondava". Anche Claudio Goè ha avuto un attimo di paura: "Ogni volta che vedevo Anna galoppare con la sua falcata per venirmi a salvare temevo mi franasse addosso!"

Vite in fuga: il cast della serie

La fiction è stata girata in Trentino Alto Adige e la temperatura era molto bassa, l'attrice nella stessa intervista ha rivelato: "A Roma abbiamo girato tutti gli interni e gli esterni che riguardano la prima vita dei Caruana. Poi siamo andati in Trentino-Alto Adige. È stato bellissimo. Anche se abbiamo patito il freddo, nonostante la stagione". La temperatura era vicina allo zero come ha confermato il suo partner maschile: "pare che quella del 2019 sia stata la primavera più rigida dal 1913! Ha nevicato fino ai primi di giugno. Io ho girato una scena di notte a meno quattro gradi con solo una camicia addosso e con Anna abbiamo fatto un bagno di notte con sei gradi".

Le prime due prime serate di Vite in fuga, che non prende spunto da nessun fatto realmente accaduto, debuttano il 22 e il 23 novembre in prima serata. Le restanti prime serate saranno trasmesse tutte di domenica. Vite in fuga è diretta da Luca Ribuoli ed è una coproduzione Rai Fiction - PayperMoon Italia.