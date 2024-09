Vision Quest: la showrunner e la produttrice esecutiva di Agatha All Along aggiornano sulla serie

Jac Schaeffer, showrunner di Agatha All Along e di WandaVision, ha anticipato qualcosa sulla prossima serie incentrata su Visione.

Il cast e la troupe di Agatha All Along stanno attualmente promuovendo con la stampa la nuova serie Disney+ e nel farlo, forniscono anche aggiornamenti sul futuro del MCU.

Mentre il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige non ha condiviso ulteriori informazioni dopo le grandi rivelazioni del Comic-Con, la produttrice esecutiva di Agatha All Along Mary Livanos ha dichiarato a Phase Zero che l'incantesimo di Scarlet Witch su Agatha Harkness si è "distorto" in seguito agli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Livanos ha anche detto al podcast che il Teen di Joe Locke - che si ritiene sia Billy Maximoff - sta percorrendo la Strada delle Streghe perché vuole avere i suoi poteri. Ha poi confermato che il suo prossimo progetto è Vision e, curiosamente, la produttrice ha fatto riferimento al progetto con il nome di Vision Quest, suggerendo che al momento quello è il titolo ufficiale della serie.

"Posso dire - credo sia stato annunciato - che Vision Quest è in fase di sviluppo", ha detto. "È ancora molto presto, anche se riprenderemo dopo gli eventi di WandaVision".

Visione: James Spader riprenderà il ruolo di Ultron, ecco i primi dettagli

Chi sarà lo showrunner di Visione?

Per quanto riguarda Visione, quando la serie è stata annunciata per la prima volta, ci si aspettava un forte coinvolgimento di Jac Schaeffer. Da allora, la showrunner di WandaVision e Agatha All Along, è andata avanti e Terry Matalas, responsabile della terza stagione di Star Trek: Picard, ha preso in mano la situazione.

"Non sono coinvolta. Le auguro ogni bene", ha dichiarato l'attrice. " Non sono coinvolta, ma faccio il tifo per loro".

Per quanto riguarda il modo in cui questa serie può informare su ciò che avverrà in Visione, Schaeffer ha aggiunto: "Ovviamente siamo nell'Universo WandaVision e in quell'angolo del MCU, ma questo è lo show di Agatha. Lei non vorrebbe che fosse diversamente. Lei è il mio e il nostro obiettivo".

Kathryn Hahn e il cast di Agatha All Along

"Questa serie si regge su se stessa ed è incentrata su Agatha. Penso che in ogni proprietà del MCU ci siano dei fili che si collegano perché è quello che facciamo", ha continuato la showrunner. "Spero che il raggio d'azione si estenda, ma credo che questo show in sé sia soddisfacente, come lo è stato WandaVision".