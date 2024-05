Viola come il mare 2, quinta puntata stasera su Canale 5: nelle anticipazioni Viola è in pericolo

Stasera su Canale 5 in prima serata torna Viola come il mare 2 con la quinta e penultima puntata: ecco le anticipazioni di giovedì 30 maggio.

Penultima settimana in compagnia di Viola come il mare 2, la seconda stagione della serie con Can Yaman e Francesca Chillemi, che torna stasera su Canale 5 in prima serata. La quinta puntata vede Viola a Francesco sempre più vicini ma porta anche un'ombra sinistra nella vita della giornalista.

Anticipazioni quinta puntata

Nella penultima puntata, in onda giovedì 30 maggio, la quotidianità di Francesco e Viola ruota ormai in gran parte intorno alla piccola Johanna, la bimba che Farah ha lasciato alle loro cure dopo essere fuggita. Il futuro però non appare roseo come la giornalista e l'ispettore vorrebbero immaginare: il padre della bambina viene infatti accusato di omicidio. Per Demir è un colpo durissimo, soprattutto perchè, indagando, si convince della sua colpevolezza.

Can Yaman e Francesca Chillemi sono Franceco Demir e Viola Vitale in Viola come il mare

L'incertezza e la caducità della conquiste personali sono il leitmotiv anche nelle giornate della Vitale, che si dedica al un caso per lei assai significativo. Pietro Leone è un giovane motociclista la cui vita è stata sconvolta da un terribile incidente che da anni lo costringe su una sedia a rotelle. Nel frattempo Sonia si risveglia dal coma e viene trasferita in una località segreta per garantire maggiore sicurezza.

Viola come il mare 2, intervista a Francesca Chillemi: la leggerezza di una fiction adatta a tutti

Continuano le tribolazioni di Turi, che sente sempre più pressante il desiderio di riconciliarsi con sua moglie.

Viola invece, verso la fine della puntata, corre un grave pericolo. Aiutata provvidenzialmente da Lorenzo, la giornalista fa una scoperta che potrebbe cambiare non soltanto il corso delle indagini ma essere di fondamentale importanza per la sua stessa vita.

Quando e dove vedere Viola come il mare 2

Viola come il mare 2 è sia in TV che in streaming. Il giovedì sera, ancora per due settimane, la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi sarà in onda, in prima visione in chiaro, nella prima serata di Canale 5.

Ricordiamo che dallo scorso 24 aprile la seconda stagione della serie è già completamente disponibile in streaming gratuito su Mediaset Infinity, dove, nel corso dei primi 10 giorni di programmazione, ha collezionato quasi 4 milioni di visualizzazioni.