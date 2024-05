Viola come il mare 2, anticipazioni della terza puntata, stasera su Canale 5: ecco chi è il padre di Francesco

Stasera su Canale 5 in prima serata torna l'appuntamento con Viola come il mare 2: ecco le anticipazioni della terza puntata, in cui scopriremo chi è il padre biologico di Francesco Demir.

Un successo che sembra inarrestabile quello di Viola come il mare 2, che, dopo essere approdata in streaming su Mediaset Infinity con tutti i nuovi episodi, torna in TV stasera, giovedì 16 maggio, nella prima serata di Canale 5. Una settimana fa, nonostante il cambio di programmazione (Viola ha traslocato dal venerdì al giovedì sera), la fiction ha interessato 2,5 milioni di spettatori in chiaro e oltre 1,1 milioni in streaming.

Anticipazioni di giovedì 16 maggio

Grazie al DNA di don Andrea, Viola e Francesco possono finalmente risalire all'identità del padre biologico di Francesco Demir: è (attenzione allo spoiler !) Pietro Martino.

L'ispettore intanto deve fare anche i conti con un ospite inatteso e non proprio di buona compagnia: Turi, messo alla porta dalla moglie, opprime Francesco con i suoi pensieri veramente poco positivi. A rendere ancora più cupa l'atmosfera è la nuova indagine sulla morte sospetta di un giovane violinista.

Can Yaman e Francesca Chillemi in Viola come il mare 2

Viola intanto, mentre si avvicina sempre di più al pm Matteo Ferrara, scatenando l'inevitabile gelosia di Francesco, si accorge di aver qualcosa in comune con Leonardo.

La bella giornalista non riesce però a stare lontana dall'ispettore e, proprio quando Viola e Demir sembrano a un passo da qualcosa di importante, il ritorno di Farah crea scompiglio. La Vitale, infatti, travisando la situazione, decide di prendere le distanze da Francesco. Ben presto, però, comprendendo cosa stia davvero succedendo, sarà costretta a ricredersi.

Il cast

Nel cast tornano naturalmente i due amatissimi protagonisti, Francesca Chillemi (che ha condiviso alcuni pensieri sulla seconda stagione nella nostra intervista) e Can Yaman nei panni di Viola Vitale e Francesco Demir. Insieme a loro ci saranno anche Chiara Tron (che interpreta Tamara Graziosi), Giovanni Nasta (che interpreta il braccio destro di Francesco, Turi D'Agata), Giovanni Scifoni (Matteo Ferrara, il nuovo PM), Ninni Bruschetta, Alice Arcuri, Virginia Diop e Lorenzo Scalzo.

Dove e quando vedere Viola come il mare 2

Viola come il mare 2 è sia in TV che in streaming. Ogni giovedì sera, ancora per tre settimane, la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi sarà in onda, in prima visione in chiaro, nella prima serata di Canale 5.

Per chi ha fretta di scoprire cosa succederà tra Viola e Francesco, ricordiamo che la seconda stagione della serie è già completamente disponibile in streaming gratuito su Mediaset Infinity.