Vin Diesel e Paul Walker sono diventati amici mentre erano in fuga dalla polizia

Ripercorrendo la storia ventennale della saga di Fast & Furious, Vin Diesel ha rivelato l'episodio che ha rinsaldato il suo legame di amicizia con Paul Walker: la fuga dalla polizia durante una corsa su strada.

Paul Walker e Vin Diesel sono i protagonisti del film Fast and Furious - Solo parti originali

In un'intervista con EW, Vin Diesel ha ricordato l'avventurosa impresa del cast di Fast and Furious nell'estate del 2000:

"Ricordo di essere andato a questa corsa illegale su strada, la mia prima sulla Costa Occidentale, a un certo punto sono arrivati gli elicotteri e tutti si sono dispersi. Vengo da New York City e di solito i poliziotti non arrivano in elicottero. Quindi Paul e io ci siamo messi a correre sulla strada insieme. Quello è stato l'inizio del nostro legame".

Vin Diesel ha capito fin dall'inizio che quella con Paul Walker era più di un amicizia:

"Sono venuto al mondo con un fratello gemello di nome Paul che ha i capelli biondi e gli occhi blu, fare cinema con Paul Walker probabilmente è stato più poetico e terapeutico di quanto avessi immaginato. Era scritto che saremmo stati fratelli."

A notare il legame fraterno tra i due attori e il suo impatto sulla produzione è stato anche il produttore Neal H. Moritz, il quale ha dichiarato:

"Abbiamo preso due piccioni con una fava con la loro amicizia. Questo è stato davvero il cuore del film."

Dopo la sua tragica scomparsa, avvenuta nel 2013, l'influenza di Paul Walker sul franchise di Fast & Furious è ancora molto forte, come ammette lo stesso Vin Diesel che dà a Walker il merito di avergli fatto capire di scegliere John Cena per Fast & Furious 9 - The Fast Saga.

L'uscita nei cinema di Fast & Furious 9 - The Fast Saga è fissata per il 18 Agosto 2021.