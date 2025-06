Fast & Furious 11, Vin Diesel shock: "Il personaggio di Paul Walker potrebbe tornare per il gran finale"

Fast & Furious 11, in arrivo nel 2027, non promette solo azione alle stelle e corse automobilistiche mozzafiato. La star Vin Diesel ha anticipato la possibilità di un ritorno scioccante.

Ospite del Fuel Fest di Pomona, California, assieme alle co-star di Fast and Furious Tyrese Gibson and Cody Walker, Vin Diesel ha confermato alla folla presente che il capitolo finale del franchise uscirà nell'aprile 2027 e ha rivelato che potrebbe contenere il ritorno di un personaggio chiave della saga.

"Lo studio mi ha chiesto, 'Vin, possiamo per favore avere il finale di Fast and Furious nell'aprile 2027?'" ha detto Diesel. "Ho risposto, 'A tre condizioni'. La prima, riportare il franchise a Los Angeles! La seconda, tornare alla cultura automobilistica, alle corse clandestine! La terza, riunire Dom e Brian O'Conner."

Vin Diesel a fianco del suo bolide

Come farà ritorno il personaggio di Paul Walker?

Al momento le parole di Vin Diesel sono tutt'altro che chiare. Come giustificheranno gli sceneggiatori del franchise il ritorno di Brian O'Donner, poliziotto divenuto pilota di corse clandestine interpretato da Paul Walker? L'attore è morto in un incidente d'auto all'età di 40 anni nel 2013, quindi l'unico modo per ottenere un suo eventuale ritorno sarebbe inserito digitalmente nel film in arrivo. Un'altra possibilità vedrebbe l'utilizzo dei fratelli di Paul Walker, Caleb e Cody, già inseriti nel franchise di Fast & Furious in ruoli minori, sfruttandone la somiglianza col divo defunto. Restiamo in attesa di saperne di più

L'ultimo film della saga, Fast X, è uscito nei cinema a maggio 2023. Ha incassato oltre 700 milioni di dollari in tutto il mondo a fine programmazione, a fronte di un colossale budget di produzione di 340 milioni di dollari. Interpretato da Vin Diesel, Alan Ritchson, Jason Momoa, Michelle Rodriguez, Rita Moreno e Brie Larson, il film è presentato al momento dell'uscita come il primo capitolo di una saga in due parti. Non è chiaro se Fast 11 proseguirà effettivamente la storia di Fast X dopo il lungo ritardo nell'uscita.