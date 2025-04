Fast X: Parte 2, Vin Diesel anticipa il ritorno di Dom Toretto nel garage

L'attore è tornato a stuzzicare i fan del franchise condividendo nuovi scatti dal set del prossimo film in cui tornerà nella celebre location

Vin Diesel, protagonista della saga di Fast and Furious, spera di concludere la saga action campione di incassi in grande stile, così ha suggerito ai tanti fan che nel prossimo capitolo, Fast X: Part 2, il suo Dominic Toretto tornerà nello storico garage come si vede nelle nuove foto dal set pubblicate dall'attore su Instagram.

Diesel ha infatti condiviso diversi teaser negli ultimi due giorni che mostrano Toretto e il suo famoso garage, mentre lui e la sua famiglia si preparano a mettere a punto veicoli nuovi e d'epoca per il gran finale.

La prima immagine mostra la parte anteriore del garage di Toretto con la sua Dodge Charger R/T brevettata del 1970 parcheggiata fuori, affermando che "non vede l'ora di mostrarvi i cavalli di ciò che sta preparando". La seconda vede Diesel sfoggiare la maglietta del suo personaggio griffata Toretto's Garage, con il motto "Heart, Family, Legacy".

Fast & Furious, a che punto è la produzione del nuovo film?

Fast X: Vin Diesel in una foto del film

Anche se le riprese di Fast X - Parte 2 non sono ancora iniziate, Diesel si sta già preparando per rimettersi in forma in vista della conclusione della saga.

Fast X: Jason Momoa in una foto

L'attore ha svelato diversi retroscena del sequel di Fast X, tra cui alcune delle auto che saranno presenti nel film, come l'iconica Supra guidata dal personaggio del compianto Paul Walker, Brian O'Conner. Diesel ha anche provato su una pista familiare ai fan della saga ed è stato visto guidare in modo spericolato in un video dietro le quinte.

Il prossimo film del franchise riprenderà da dove si era interrotto Fast X, in cui Dom e la sua famiglia hanno dovuto affrontare la loro più grande minaccia rappresentata dal vendicativo Dante Reyes interpretato da Jason Momoa. Il sequel sarà un ritorno alle origini e si concentrerà maggiormente sulle radici del franchise. Inoltre, non sarà una produzione così costosa come lo sono stati gli ultimi episodi, con Fast X che vantava un budget di quasi 380 milioni di dollari.