Fast & Furious 9, Vin Diesel: "Paul Walker mi ha fatto capire che dovevamo scegliere John Cena"

Fast & Furious 9 avrà nel cast anche John Cena e Vin Diesel, il protagonista dei film action, sostiene che sia stato Paul Walker a fargli capire dall'aldilà che era l'interprete giusto per il ruolo di Jakob Toretto, il fratello di Dominic.

L'attore aveva un legame molto stretto con il suo amico e collega e non è la prima volta che accenna pubblicamente alla sua costante "presenza" nella sua vita.

Paul Walker in Running

Vin Diesel, durante una conferenza stampa che si è svolta pochi giorni fa, ha spiegato: "Mi ricordo che quando stavamo iniziando ad avvicinarci all'inizio delle riprese, io e Justin Lin parlavamo di quanto fosse difficile trovare l'attore giusto per un nuovo Toretto, il fratello del mio personaggio. Ci sono così tante direzioni diverse in cui potresti andare. Mi ricordo che John Cena è arrivato in questo "santuario" dedicato a Dom che avevo quando volevo meditare, allenarmi e iniziare a entrare nella mente di Dom. E ricordo che John è arrivato e... Potete dire che è una cosa folle ma ricordo di aver provato la sensazione che Pablo, Paul Walker, lo avesse mandato da me. Quella sera ne parlai con Justin Lin e gli dissi 'Il mio istinto e il mio cuore mi dicono che è destino scegliere lui'".

In Fast & Furious 9 - The Fast Saga ci saranno comunque dei riferimenti a Brian, il personaggio interpretato da Paul Walker, come dimostrano alcune sequenze del trailer.

John Cena, parlando della sua esperienza sul set, ha aggiunto: "Sono stato invitato nel nono capitolo per condividere il cognome Toretto. Essere il più grande avversario di sempre di Dom".

L'attore ha aggiunto: "Penso che si debba partire da quello. Bisogna iniziare dal rispetto. Si ritorna a quello che Justin ha detto sul guadagnare la possibilità di realizzare il prossimo capitolo. Penso sia una bella metafora anche per la vita. Bisognerebbe guadagnarsi tutto quello che si ha nella vita".

Fast & Furious 9 arriverà nelle sale italiane il 12 luglio.