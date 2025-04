Fast & Furious, Vin Diesel implora Universal: "Dite ai fan quando arriverà il prossimo film"

Vin Diesel, tra i suoi post Instagram, ha inviato un messaggio a Universal Pictures chiedendo che venga rivelato ai fan quando arriverà il prossimo capitolo del franchise di Fast & Furious.

L'attore ha inoltre anticipato che potrebbe arrivare un nuovo cortometraggio legato alla storia di Dominic Toretto, come accaduto in passato per l'edizione homevideo del quarto film.

I commenti social dell'interprete di Dom

Su Instagram Vin Diesel ha implorato lo studio di condividere qualche aggiornamento sul prossimo capitolo di Fast and Furious con gli spettatori che sono da tempo in attesa di notizie.

La star dei film ambientati nel mondo delle corse ha sottolineato: "Universal... Per favore dite ai migliori fan al mondo quando uscirà il prossimo film. Per favore...".

Diesel ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Michelle Rodriguez, interprete di Letty Ortiz. Nel post l'attore dichiarava che apprezza l'amore dimostrato nei confronti del franchise, a prescindere che lo stiano seguendo da 25 anni o l'abbiano scoperto solo recentemente.

Vin, inoltre, ha rivelato che sta pensando a dove girare Los Bandoleros 2, sequel del cortometraggio che era stato realizzato per la versione homevideo di Fast & Furious 4. Nel primo capitolo si seguiva Dominic mentre si trovava nella Repubblica Dominicana. Nel cast c'erano anche Rodriguez, Sun Kang, Tego Calderon e Don Omar.

Quando inizieranno le riprese?

Diesel, in precedenza, aveva dichiarato che l'ultimo capitolo di Fast & Furious dovrebbe essere girato nel 2025, esprimendo la sua speranza che le riprese si svolgano a Los Angeles per aiutare l'economia locale dopo i terribili incendi che hanno devastato alcune aree della città.

L'attore aveva scritto online: "Los Angeles ne ha bisogno ora più che mai... Los Angeles è dove sono iniziate le riprese di Fast and Furious 25 anni fa... E ora Fast ritornerà finalmente a casa".