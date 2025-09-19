Vin Diesel conferma lo sviluppo di un film su Groot dal set di Riddick 4

L'attore ha pubblicato un post su Instagram in cui parla dei suoi prossimi progetti in fase di sviluppo, tra cui un film del MCU.

Una foto di Diesel
NOTIZIA di 19/09/2025

Vin Diesel ha condiviso una foto dal set di Riddick: Furya, accennando anche al ritorno di Groot in un post in cui parla dei suoi prossimi progetti.
L'attore è assente dal grande schermo ormai da un paio di anni, considerando che nel 2023 era arrivato nei cinema Fast X.

Il post dal set di Riddick 4

Su Instagram Vin Diesel ha pubblicato un'immagine in cui indossa il costume di Riddick e tiene in mano il paio di occhiali tipici del personaggio.
Nella didascalia l'attore ha inoltre accennato al film con assoluto protagonista, che potrebbe intitolarsi The Arbor King, a Fast X: Part 2, al ritorno di Xander Cage nel quarto film del franchise di xXx, al sequel di The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe (che potrebbe segnare il ritorno sul set di Michael Caine), e all'adattamento della serie Kojak, progetto da molto tempo in fase di sviluppo.

Diesel ha inoltre aggiunto: "Così tanto da condividere... Storie iconiche che risuonano con qualcosa in modo profondo. Un pubblico globale che è stato letteralmente la benedizione della vita di questo artista. Il ritorno di Groot in Arbor King, quel famigerato detective di New York, Kaulder's Oath, la prossima avventura di Xander a Mumbai, piloti di corse clandestine riuniti a Los Angeles, e, ovviamente il Furyan...".

I Am Groot 2, la recensione: 5 nuovi corti al sapore dell'adolescenza per la serie Disney+ I Am Groot 2, la recensione: 5 nuovi corti al sapore dell'adolescenza per la serie Disney+

Il possibile ritorno di Groot

Marvel Studios non ha condiviso alcun comunicato ufficiale, confermando, il film dedicato a Groot. Diesel, in precedenza, ha sostenuto che il progetto sia in fase di sviluppo e sia coinvolto come sceneggiatore. Sul grande schermo dovrebbe essere raccontata la storia del ritorno di Groot a casa, su Pianeta X. L'amato personaggio era apparso per l'ultima volta in Guardiani della Galassia Vol. 3, la conclusione della trilogia diretta da James Gunn.

I fan non devono quindi fare altro che attendere per avere qualche conferma e nuovi dettagli riguardanti i prossimi impegni di Diesel sul set.