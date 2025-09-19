Vin Diesel conferma lo sviluppo di un film su Groot dal set di Riddick 4

Vin Diesel ha condiviso una foto dal set di Riddick: Furya, accennando anche al ritorno di Groot in un post in cui parla dei suoi prossimi progetti.

L'attore è assente dal grande schermo ormai da un paio di anni, considerando che nel 2023 era arrivato nei cinema Fast X.

Il post dal set di Riddick 4

Su Instagram Vin Diesel ha pubblicato un'immagine in cui indossa il costume di Riddick e tiene in mano il paio di occhiali tipici del personaggio.

Nella didascalia l'attore ha inoltre accennato al film con assoluto protagonista, che potrebbe intitolarsi The Arbor King, a Fast X: Part 2, al ritorno di Xander Cage nel quarto film del franchise di xXx, al sequel di The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe (che potrebbe segnare il ritorno sul set di Michael Caine), e all'adattamento della serie Kojak, progetto da molto tempo in fase di sviluppo.

Diesel ha inoltre aggiunto: "Così tanto da condividere... Storie iconiche che risuonano con qualcosa in modo profondo. Un pubblico globale che è stato letteralmente la benedizione della vita di questo artista. Il ritorno di Groot in Arbor King, quel famigerato detective di New York, Kaulder's Oath, la prossima avventura di Xander a Mumbai, piloti di corse clandestine riuniti a Los Angeles, e, ovviamente il Furyan...".

Il possibile ritorno di Groot

Marvel Studios non ha condiviso alcun comunicato ufficiale, confermando, il film dedicato a Groot. Diesel, in precedenza, ha sostenuto che il progetto sia in fase di sviluppo e sia coinvolto come sceneggiatore. Sul grande schermo dovrebbe essere raccontata la storia del ritorno di Groot a casa, su Pianeta X. L'amato personaggio era apparso per l'ultima volta in Guardiani della Galassia Vol. 3, la conclusione della trilogia diretta da James Gunn.

I fan non devono quindi fare altro che attendere per avere qualche conferma e nuovi dettagli riguardanti i prossimi impegni di Diesel sul set.