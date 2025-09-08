Michael Caine torna a recitare a 92 anni in The Last Witch Hunter 2

Il film action con star Vin Diesel avrà un sequel e Lionsgate sembra abbia convinto la star del cinema a tornare sul set.

Michael Caine tornerà a recitare a 92 anni in occasione di The Last Witch Hunter 2, il sequel targato Lionsgate con star Vin Diesel.

Lo studio ha infatti annunciato la produzione del secondo lungometraggio che verrà prodotto in collaborazione con la One Race Films di proprietà della star di Fast & Furious.

Il ritorno di Caine sul set

Secondo le fonti di Variety, Michael Caine non avrebbe ancora raggiunto l'accordo definitivo con la produzione, ma sarebbe disposto a riprendere il ruolo di Dolan. Nel film The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe, arrivato nei cinema nel 2015, l'icona del cinema aveva la parte di Dolan, un prete che aiuta il guerriero Kaulder, il protagonista affidato a Vin Diesel, nella sua lotta per fermare una regina malvagia.

L'attore aveva annunciato la sua decisione di ritirarsi dal mondo del cinema nel 2023, all'età di 90 anni, durante la promozione del film Fuga in Normandia (di cui potete leggere la nostra recensione.

Il via libera a The Last Witch Hunter 2

Il sequel, secondo Lionsgate, è entrato in fase di sviluppo dopo che il film originale è diventato uno dei titoli più visti su Netflix e ha ottenuto ottimi risultati nei dati relativi alle vendite in formato digitale e home video.

The Last Witch Hunter è stato un progetto fortemente voluto da Diesel e aveva incassato solo 27 milioni di dollari sul territorio americano, arrivando tuttavia a 119 milioni ottenuti all'estero.

Adam Fogelson, a capo di Lionsgate Motion Picture, ha dichiarato: "Quell'entusiasmo che dura nel tempo ha reso evidente che c'è la voglia di vedere più storie ambientate in questo mondo. Io e Vin abbiamo collaborato molte volte nel corso degli anni ed è una vera forza nel nostro settore. Sono elettrizzato nel riunirmi con lui mentre riprende questo ruolo iconico ed entusiasta per i passi avanti nella tecnologia che ora ci permette di offrire, dal punto di vista economico, un sequel ancora più ambizioso".