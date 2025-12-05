Vin Diesel porterà al cinema Rock ’Em Sock ’Em Robots: confermato il film ispirato al gioco cult

Vin Diesel sarà protagonista e autore del film Rock 'Em Sock 'Em Robots per Mattel Studios, come ha confermato il magazine Variety. In precedenza si vociferava che Diesel avrebbe soltanto recitato nel film.

Ora è stato confermato che la star di Fast & Furious sarà anche sceneggiatore del lungometraggio basato sul classico gioco da tavolo di boxe, oltre a partecipare come produttore con la sua One Race Films.

Il nuovo progetto cinematografico di Vin Diesel

Non ci sono ulteriori informazioni sul film, oltre al fatto che porterà in vita il leggendario Red Rocker e il Blue Bomber in una nuovissima avventura live action, come recita la descrizione del film.

Vin Diesel in Fast & Furious 8

Vin Diesel ha commentato con queste parole l'annuncio del progetto: "Sono entusiasta di espandere l'universo Mattel portando questo giocattolo classico della mia infanzia a un pubblico moderno, raccontando una storia che esamina il ruolo della competizione in un mondo spesso misurato da forza e dominanza e che osa rivelare il potere della compassione al suo centro".

Il successo di Mattel Studios al cinema da Barbie in poi

Supervisionato da Darian Greenbaum e Andrew Scannell per Mattel Studios e da Diesel per One Race, Rock 'Em Sock 'Em Robots potrebbe dare continuità al successo di Mattel Studios al cinema dopo Barbie di Greta Gerwig nel 2023.

Nel 2026 è in programma anche l'uscita del live action di Masters of the Universe con Nicholas Galitzine e Jared Leto, mentre è in lavorazione anche Matchbox con protagonista John Cena.

Robbie Brenner, presidente di Mattel Studios, ha dichiarato: "Vin è un narratore straordinario, con una comprensione impareggiabile dell'azione, dell'emozione e del world-building. La sua visione creativa per Rock 'Em Sock 'Em Robots è audace, umana e profondamente cinematografica, esattamente il tipo di narrazione che amiamo agli Mattel Studios". Considerato uno dei più ricchi e influenti personaggi di Hollywood, Vin Diesel è famoso in tutto il mondo per il ruolo di Dom Toretto nella saga Fast & Furious.