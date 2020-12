Vikings: il creatore svela perché la serie finirà con la sesta stagione

Il creatore di Vikings, Michael Hirst, ha svelato la ragione per cui ha deciso di concludere la serie tv con la sesta stagione. Dopo aver accumulato un'orda di fan su History, gli episodi conclusivi della serie ambientata in epoca vichinga verranno pubblicati negli USA su Amazon Prime Video nel 2021, mentre in Italia sono disponibili per la prima volta in chiaro su Rai4.

Vikings 6: una scena della prima puntata

Michael Hirst ha analizzato il successo dello show e ha commentato le lamentele dei fan che non vogliono saperne della sua fine nel corso di un'intervista con GameSpot in cui ha spiegato che, dal suo punto di vista, la sesta stagione è il momento giusto per mettere fine alla storia.

"A livello globale sapevo in che direzione stava andando la storia" ha spiegato Hirst. "Ed è stato molto soddisfacente, in un certo senso, quando siamo arrivati ​​a quello che sapevo sarebbe stato nella scorsa stagione. Sentivo di aver detto tutto quello che avevo da dire sui Vichinghi. All'inizio sono rimasto affascinato dalla loro cultura e dalle loro credenze, e volevo ribaltare tutti questi pregiudizi e cliché su di loro. Poi mi sono innamorato di questi personaggi. I miei giorni e le mie notti per sette anni sono stati pieni di vichinghi Scrivevo fino a mezzanotte ogni sera, facevo il pendolare in Irlanda ogni settimana. Era ora di concludere la saga."

Vikings 6: Katheryn Winnick nella prima puntata

Lo sceneggiatore ha capito di essere arrivato alla conclusione naturale della storia e ha deciso così di dare alla serie e il pubblico il finale che si meritano:

"Ho dovuto portare tutte le storyline a una conclusione soddisfacente che non tradisse le aspettative. Ho sentito che se potevo raggiungere un risultato soddisfacente, anche il pubblico avrebbe avuto la stessa opinione perché ho amato questi personaggi talmente tanto, sono stati così importanti per me."

Hirst anticipa, però, che il pubblico dovrà tirare fuori i fazzoletti perché portare la storia a conclusione significherà dire addio ad alcuni personaggi:

"È stato profondamente emozionante perché significava uccidere alcuni dei miei personaggi preferiti. "Tutta l'ultima stagione, specialmente questi ultimi 10 episodi, sono stati sconvolgenti per me, ho perso molte ore di sonno. Ma allo stesso tempo, arrivare alla fine è stato un sollievo".

