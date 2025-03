Amazon annuncia Bloodaxe: la nuova serie storica dal creatore di Vikings

È in arrivo su Prime Video Bloodaxe, una nuova serie scritta, ideata e prodotta da Michael Hirst, il creatore di Vikings.

Prime Video amplia l'universo di Vikings con una nuova serie originale intitolata Bloodaxe, ideata, scritta e prodotta dal creatore di Vikings, Michael Hirst, insieme a Horatio Hirst. La produzione è affidata a MGM Television.

Tutti i dettagli di Bloodaxe

Bloodaxe racconta la storia dell'ascesa di uno dei guerrieri vichinghi più noti della storia, Erik Bloodaxe, e della sua potente moglie, Gunnhild, la Madre dei Re. In un'epoca in cui la Norvegia è sconvolta da lotte per il trono, la terra è segnata da rivalità sanguinose, alleanze instabili e tradimenti letali.

Mentre le forze si preparano alla guerra e l'intero regno è minacciato, anche altri re scandinavi e un potente sovrano inglese si intromettono nella lotta per il potere. In questo scenario, prende vita una saga vichinga carica di dramma, tradimento e colpi di scena.

Vikings: Travis Fimmel e Alexander Ludwig nell'episodio Eye for An Eye

Anche se Bloodaxe condivide lo stesso universo narrativo delle serie Vikings e Vikings: Valhalla (tutte e tre basate su eventi storici reali e prodotte da MGM Television), il nuovo show non è direttamente collegato a queste. Bloodaxe è ambientata decenni dopo gli eventi di Vikings e prima della trama di Valhalla, dando vita a una storia nuova e indipendente.

Michael Hirst e Horatio Hirst saranno i produttori esecutivi insieme a Steve Stark, responsabile di Toluca Pictures e capo di MGM Television, che ha supervisionato entrambe le serie di Vikings. Al fianco di loro, ci saranno Morgan O'Sullivan, Arturo Interian, John Weber e Sheila Hockin.

Vikings: Valhalla, una foto di Sofia Lebedeva tratta dalla stagione 2

Oltre a Bloodaxe, Michael e Horatio Hirst stanno sviluppando con Amazon un altro dramma storico basato sul romanzo A Day of Fire: A Novel of Pompeii. Michael Hirst ha dichiarato: "Mi sento onorato ed entusiasta che Amazon mi abbia dato l'opportunità di tornare a esplorare il meraviglioso mondo delle saghe norrene, popolato da uomini, donne e divinità che hanno avuto un impatto enorme sulla mia vita. Con Horatio, siamo determinati a portarvi alla scoperta di nuovi personaggi straordinari e storie incredibili, tutte rigorosamente reali e molte delle quali hanno cambiato il corso della storia".