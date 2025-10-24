Victorious: Netflix annuncia la produzione dello spinoff Hollywood Arts

Netflix ha annunciato la produzione di Hollywood Arts, lo spinoff di Victorious, di cui verranno realizzati 26 episodi.

Il debutto del nuovo show è previsto sulla piattaforma di streaming nel 2026, mentre successivamente le piattaforme saranno trasmesse anche su Nickelodeon e Paramount+.

Le dichiarazioni della star dello spinoff

Daniella Monet sarà la protagonista e produttrice esecutiva del nuovo show, interpretando quindi ancora una volta Trina Vega. Le riprese di Hollywood Arts prenderanno il via nelle prossime settimane nella città di Vancouver, in Canada.

L'attrice ha dichiarato: "Ritornare a interpretare Trina insieme a un cast così dinamico e potente di esordienti è qualcosa per cui mi sento davvero fortunata e grata. Victorious è stato, in molti modi, qualcosa che ha cambiato la vita di tutti noi, il nostro cast è legato per sempre da quell'esperienza, e pensare che ho un'opportunità di farmi carico di qualcosa vagamente simile a quello show è un'emozione che non riesco a descrivere. Come attrice, produttrice, e mamma, sono così felice di creare qualcosa di cui possiamo essere tutti orgogliosi nel condividerlo con il mondo".

Cosa racconterà Hollywood Arts

La serie racconterà la storia di Trina Vega (Monet), un'attrice in difficoltà, che tornerà nel suo ex liceo, Hollywood Arts, come insegnante supplente senza averne le qualifiche, ritrovandosi rapidamente alle prese con degli scontri e un'inaspettata fonte di ispirazione relazionandosi con una nuova generazione di studenti ambiziosi e talentuosi. I giovani, intanto, stanno cercando il loro vero percorso nella scuola più prestigiosa di Hollywood nel campo dell'arte.

Jake Farrow e Samantha Martin saranno autori, produttori e showrunner dello spinoff. Jonathan Judge, invece, ha diretto il pilot e farà parte del team di produttori.

Tra gli autori e produttori, invece, non ci sarà Dan Schneider, il creatore di Victorious, che è stato accusato di aver creato un ambiente di lavoro tossico durante gli anni trascorsi a lavorare per Nickelodeon e far emergere talenti come Victoria Justice, che ha recentemente parlato della sua esperienza.

Victorious aveva già dato vita a uno spinoff in occasione di Sam & Cat, la serie in cui la star della musica Ariana Grande aveva la parte di Cat Valentine accanto a Jennette McCurdy nella parte di Sam Puckett.